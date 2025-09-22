Delegacioni i BE-së në Tiranë: Negociatat mund të mbyllen deri në 2027-ën
Delegacioni europian shprehet se Shqipëria mund të arrijë objektivin për të mbyllur negociatat e anëtarësimit deri në fund të vitit 2027.
“Urime Kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë ministrave për marrjen e detyrës.
Me një përpjekje të qëndrueshme për të miratuar dhe zbatuar reformat e nevojshme përmes proceseve transparente dhe gjithëpërfshirëse, Shqipëria mund të arrijë objektivin ambicioz për të mbyllur negociatat e anëtarësimit në BE deri në fund të vitit 2027.
Ne pritje për të punuar me të gjithë aktorët shqiptarë për të arritur këtë moment historik, në të mirë të qytetarëve shqiptarë”, shkruan zyra e BE-së në Shqipëri.