E prekur nga kanceri? Genta Ismajli tregon të vërtetën: Ndihem keq për dy fëmijët e të mi…
Genta Ismajli është rikthyer në skenën muzikore pas një periudhe të gjatë mungese, duke sjellë energji dhe këngë të reja për fansat e saj. Gjatë kësaj pauze, ajo përballi shumë thashetheme, përfshirë një ndarje të supozuar nga bashkëshorti i saj, Usta, dhe diagnoza e kancerit. Megjithatë, në një intervistë të fundit, ajo mohon të gjitha këto spekulime. Genta shprehet se marrëdhënia e saj me Usta është më e fortë se kurrë dhe se nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje.
“Këto lajme të rreme nuk më bënë mirë, sepse kam dy fëmijë për të cilët duhet të kujdesem,” thotë ajo, duke shtuar se ka bërë një ndryshim radikal në pamje, duke i prerë flokët dhe i bërë bjonde. Shprehja e saj për Usta është e ngrohtë; ajo e përshkruan si mbështetje të madhe dhe si “fansin e saj më të madh”. Genta është mirënjohëse për të, duke thënë se ka fat që e ka atë si burrë dhe partner.
Arsyeja kryesore e rikthimit të saj në skenë është përkushtimi ndaj jetës familjare, pasi ajo shprehet se gjatë këtij kalimi, ka vendosur në prioritete rritjen e fëmijëve të saj. Tani, ndjehet e gatshme të rikthehet me energji të freskët, duke lënë mënjanë thashethemet dhe fokusuar në muzikën e saj.
Genta Ismajli tani është e angazhuar për të sjellë prodhime të reja dhe për të rifituar vendin e saj në industrinë muzikore pas kësaj pauze të gjatë.
Ajo i inkurajon admiruesit e saj të presin me padurim projektet e saj të ardhshme, duke theksuar se është gati të kthehet në qendër të vemendjes me një përkushtim të ri dhe energji pozitive. Kjo periudhë e re në karrierën e saj pason një kapitull të vështirë, por Genta duket se është e vendosur ta bëjë rikthimin e saj të paharrueshëm.