Vëllai i Diogo Jotës, kush ishte Andre Silva i cili vdiq në aksidentin rrugor

Diogo Jota, futbollisti 28-vjeçar i Liverpoolit vdiq herët këtë mëngjes në një aksident tragjik në Spanjë. Vëllai i tij, Andre Silva (25 vjeç), gjithashtu futbollist, po udhëtonte me të kur automjeti (Lamborghini) me të cilin po udhëtonin doli nga rruga, me sa duket për shkak të shpërthimit të një gome gjatë parakalimit dhe u përfshi nga flakët.

Të dy vëllezërit ndërruan jetë duke bërë që bota e futbollit të jetë në zi.Kush ishte Andre SilvaI lindur më 28 prill 2000 në Gondomar të Portugalisë, ai luajti si sulmues i krahut të majtë.

Në moshën 25 vjeç ai ishte një nga lojtarët kryesorë për FC Penafiel në Ligën e Dytë Portugeze, ku luajti 32 ndeshje në sezonin 2024-25, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë dy asiste.

I formuar në ekipe të tilla si Gondomar, Boavista U23 dhe Famalicão U23, karriera e tij tregoi një progres të vazhdueshëm duke arritur kulmin në vitin 2025.Vetëm pak ditë para aksidentit fatal, ata kishin festuar së bashku në dasmën e Diogos.