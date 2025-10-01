FOTOT/ Si do të jetë stadiumi i ri i Interit dhe Milanit? Oval, pa trarë dhe me çati të fiksuar
Stadiumi i ri është ende duke u projektuar, por disa detaje dihen tashmë. 71,500 spektatorët, dy nivelet (jo tre), zonat e mikpritjes.
MILANO, Itali - A jeni nostalgjik apo modernistë? Nëse e doni të kaluarën, do të ndiheni pak të trishtuar për shitjen e 'San Siros', i cili tani është seriozisht në rrezik shembjeje. Nëse mendoni se e ardhmja është ajo që ka më shumë rëndësi, do të jeni kuriozë për stadiumin e ri për Interin dhe Milanin. Në Itali, nuk ka stadium të ri si stadiumi i Juventusit, i inauguruar në shtator 2011; le të themi se ka kaluar ca kohë. Pra, le të përpiqemi të kuptojmë si do të jetë ky 'San Siro' i ri?
Forma ovale dhe trarët
Premisa është se është shumë herët për të dhënë detaje. 'Foster+Partners' dhe 'Manica', dy firmat e arkitekturës të ngarkuara me projektimin e stadiumit të ri, ende nuk e kanë filluar plotësisht punën e tyre. Projekti do të zhvillohet në muajt në vijim. Megjithatë, diçka mund të thuhet dhe Dokumenti i Fizibilitetit për Alternativat e Projektimit (Docfap), i prezantuar nga AC Milan dhe Inter në mars 2025, mund të ofrojë disa informacione.
Ai përmban plane dhe diagrame, plus disa ilustrime që përshkruhen si thjesht treguese: "Ato nuk përbëjnë elementë projektimi ose kontraktualë". Me fjalë të tjera, ato mund të ndryshojnë me kalimin e kohës sepse ajo që kishte rëndësi në atë kohë ishte të tregonte mbushjen e vëllimeve, jo detajet e objektit.
Megjithatë, disa tregues janë domethënës. Ndërkohë, po dalin pamjet e para në lidhje me formën. Sipas planeve, stadiumi i ri nuk do të jetë drejtkëndësh si 'Meazza', por do të ketë një formë më ovale. Për më tepër, trarët e mëdhenj të kuq që karakterizojnë objektin aktual dhe i japin atij formën e tij dalluese drejtkëndëshe do të zhduken.
SPEKTATORËT DHE UNAZAT - Dy siguri të mëdha kanë të bëjnë me numrin e spektatorëve dhe nivelet. Stadiumi i ri do të jetë i projektuar për të akomoduar 71,500 spektatorë, në përputhje me kapacitetin e 'San Siros' aktual. Fillimisht, ideja ishte që kapaciteti të reduktohej në 60,000. Struktura do të jetë e ndryshme, e organizuar në dy nivele në vend të tre si 'Meazza' aktuale.
ÇATI, PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA, RESTORANTE - Çatia nuk do të jetë e lëvizshme, por e fiksuar. Dhe me shumë mundësi nuk do ta mbulojë të gjithë fushën, siç tregohet në imazhin më poshtë (gjithashtu nga Docfap) të çatisë. Fusha nuk do të jetë e lëvizshme, si në stadiumin Tottenham, ku bari lëvizet nga 68 motorë në një sistem shinash. Të gjithë sektorët padyshim që do të kenë hapësira për personat me aftësi të kufizuara, të cilat në 'San Siro' janë të kufizuara në zona të caktuara të stadiumit.
ZONAT TREGTARE DHE 'MEAZZA' E VJETËR - Zonat tregtare padyshim që do të kenë një rëndësi të madhe, ashtu si edhe zonat e mikpritjes të rezervuara për kompanitë. Brenda stadiumit, do të ketë korridoret klasike të një stadiumi ndërkombëtar, me restorante dhe dyqane. Stadiumi i ri do të ndërtohet mbi një 'podium', si një themel mbi të cilin mbështetet e gjithë struktura dhe ideja është që të ketë një muze dhe dyqan klubi në sheshin përpara tribunave. Pjesa e 'Meazzës' që mbetet në këmbë do të përdoret për zona tregtare dhe argëtimi, ndoshta me krijimin e një muzeu në 'San Siro'. Rezoluta përcakton që 50% e zonës nuk do të mbulohet me beton dhe se të paktën 80,000 metra katrorë gjelbërim do të kthehen në pronësi të bashkisë pas përfundimit të punimeve.
Për më tepër, zona do të ketë 43,000 metra katrorë sipërfaqe bruto dyshemeje për zyra, 20,000 për hotele dhe 15,000 për parkim. Gjithçka do të jetë ndryshe, gjithçka do të jetë e re, ndoshta jo aq e ndritshme sa në ilustrime sepse banesat do të jenë afër dhe kjo do të duhet të merret parasysh. Detajet, sigurisht, do të duhet të presin. Avantazhi është se, nëse është e nevojshme, Norman Foster dhe David Manica do të kujdesen për këtë, sikur të kishim Pirlon dhe Suarezin që krijonin futboll./ Gazzetta dello Sport