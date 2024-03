FORMACIONI/ Përgatitjet para Europianit, si pritet të rreshtohet Shqipëria ndaj Kilit

Kombëtarja shqiptare luan këto ditë dy ndeshje miqësore, ku trajneri Silvinjo do të shohë në veprim futbollistët me të cilët do të përballojë Euro 2024, por edhe emra të rinj që i janë afruar së fundmi grupit kuqezi.

Sigurisht do të ketë eksperimente dhe teste, por trajneri si fillim ka si ide që të konsolidojë sa më mirë grupin e lojtarëve që çuan Shqipërinë në Euro 2024.

Kështu, në ndeshjen ndaj Kilit, tekniku do i besojë nga minuta e parë atyre që kanë dhënë më shumë garanci, lojtarëve të cilët kanë luajtur rregullisht në eliminatore. Kësisoj, nga minuta e parë pritet të jetë në fushë Strakosha, nëse Berisha nuk rikuperon nga problemi muskulor në gjoks që e la jashtë stërvitjes së sotme.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Para tij rreshtohet si zakonisht Gjimshiti me Hysajn e Mitajn nga krahët, por me Mihajn në qendër në vend të të dëmtuarit Ismajli. Kumbulla nuk ka ende shumë minuta në këmbë, ndaj shihet si alternativë për pjesën e dytë të ndeshjes apo takimin e dytë kundër Suedisë.

Mesfusha do të jetë e zakonshmja me Asllanin e Ramadanin përkrah njëri-tjetrit, ndërsa Bajrami rreshtohet para tyre në ndihmë të sulmit. Edhe pse me Manajn, Brojën e Hoxhën si prurje të reja, treshja Asani-Cikalleshi-Seferi do ta nisë ndeshjen e të premtes nga minuta e parë.

Të tjerët, duhet të presin momentin e tyre në fraksionin e dytë të lojës, ku do të nisin “eksperimentet”, pasi si fillim, Silvinjo ka ndër mend të përforcojë edhe më shumë mekanizmat e grupit që siguroi biletën për në Gjermani.

Formacioni i mundshëm: 4-2-3-1: Strakosha; Mitaj, Gjimshiti, Mihaj, Hysaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Seferi, Asani, Cikalleshi