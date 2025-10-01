LEXO PA REKLAMA!

FIFA gjobit Shqipërinë me 10 mijë franga zvicerane, FSHF: Do ta apelojmë

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 15:34
Sport

Gjoba është vendosur për incidentet e ndodhura jashtë stadiumit “Air Albania” gjatë ndeshjes Shqipëri – Letoni, më 9 shtator 2025, në kuadër të eliminatoreve të Botërorit 2026.

Komisioni i Disiplinës i FIFA-s ka gjobitur Federatën Shqiptare të Futbollit me 10 mijë franga zvicerane (përafërsisht 10,600 euro).

Gjoba është vendosur për incidentet e ndodhura jashtë stadiumit "Air Albania" gjatë ndeshjes Shqipëri – Letoni, më 9 shtator 2025, në kuadër të eliminatoreve të Botërorit 2026.

FSHF bën me dije se do ta apelojë gjobën e FIFA-s në instancat përkatëse të FIFA-s dhe ka nisur procedurat ligjore.

Federata u bën thirrje tifozëve që në ndeshjet e ardhshme të tregojnë qytetari dhe të mbështesin Kombëtaren pa shkaktuar situata që dëmtojnë imazhin e saj.

