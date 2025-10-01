Itali/ I dënuar me 3 vite e 7 muaj burg për mashtrim dhe trafik droge, i riu shqiptar arrestohet brenda hotelit
33-vjeçari në fund të dënimit të kryer, do të dëbohet nga territori i Italisë, pasi paraqet rrezikshmëri shoqërore
Një 33-vjeçar shqiptar i cili prej katër vitesh ishte i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane, është arrestuar në një hotel në Breshia, pasi rezulton i dënuar me burg për disa vepra penale.
Mediat italiane informojnë se i riu shqiptar është dënuar me vendim të formës së prerë për krime kundër pronës, mashtrim dhe trafik droge me 3 vite e 7 muaj burg.
Ndërsa pasi u arrestua nga policia ndërsa qëndronte në një hotel, ai u transferua në burgun e Canton Mombello për të vuajtur dënimin.
Janë duke u zhvilluar hetime për të përcaktuar se kush mund ta ketë ndihmuar atë të mbetet i arratisur deri në arrestimin e tij.
Duke pasur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të 33-vjeçarit, prirjen e tij për krime dhe precedentët e shumtë penalë, policia italiane ka lëshuar një urdhër dëbimi kundër tij nga territori i Italisë, i cili do të kryhet në fund të dënimit të tij.