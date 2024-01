Eriksen pësoi atak kardiak në fushë, Ferdinand: Të jem i sinqertë, nuk mendoj se ai do luajë më

Ajo që i ndodhi Christian Eriksen ka prekur të gjithë, duke i uruar shërim të shpejtë, por jo vetëm.

Disa futbollistë por jo vetëm, janë shprehur se ndeshja me Finlandën ishte fundi i Eriksen në futboll.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ferdinandi, i cili është analist i ekipit të BBC-së për Euro 2020, kishte mbetur i tmerruar nga ajo që i ndodhi Eriksenit dhe ndien se mesfushori i Interit duhet të përqendrohet vetëm në jetën dhe familjen dhe jo në futboll.

“Nuk mendoj se ai do të luajë përsëri, duhet të jem i sinqertë. Po të isha unë në vendin e tij nuk do të mendoja për futboll, ndoshta. Thjesht do të dëshiroja te jem shendoshë e mirë për hatër të familjes sime”, shtoi ai.