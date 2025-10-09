LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ekspertët e basteve thonë fjalën e tyre, nuk kanë dyshim për favoritin e Serbi-Shqipëri

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:43
Sport

Ekspertët e basteve thonë fjalën e tyre, nuk kanë dyshim

Shqipëria do të masë forcat me Serbinë, më 11 tetor ora 20:45. Ndeshja e ditës së shtunë është e vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2026.

Ekspertët e basteve kanë publikuar kuotat e para për këtë takim. Serbët janë dukshëm më të favorizuar për të fituar në ndeshje, pikërisht me koeficientin 1.7.

Triumfi i Shqipërisë mund të gjehet deri në kuotën 5.5. Barazimi ndërkohë mban koeficientin 3.5

Shqipëria dhe Serbia e barazuan pa gola takimin e tyre të parë në “Air Albania”. Kuqezinjtë patën si peng edhe një penallti të humbur nga Rei Manaj.

KUOTAT E BASTEVE

Serbi – Shqipëri

Ekspertët e basteve thonë fjalën e tyre, nuk kanë dyshim

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion