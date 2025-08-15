Dinamo mund gjigantët kroatë të Hajduk Split dhe kualifikohet në play off-et e Conference League
Skuadra e Dinamos arriti një kualifikim historik në fazën “play off” të Conference League, pas fitores 3-1 në 120 minuta kundër gjigantit kroat të Hajduk Split, pasi në ndeshjen e parë kroatët fituan 2-1.
Sfida e luajtur në Arenën Kombëtare dhe e transmetuar drejtpërsëdrejti në DigitAlb nisi në mënyrën e duhur për të besuarit e Ilir Dajës, të cilët kaluan në avantazh me anë të Baton Zabërgjas në minutën e 13’.
Kroatët i mbyllën 90 minutat me 10 lojtarë pas daljes me karton të kuq të Sanyang, ndësa fati i kualifikimit do vendosej në shtesë.
Në minutën e 99’, Karacic shënoi për miqtë, por brenda 2 minutave, Qardaku dhe Berisha kryen përmbysjen e çmendur dhe historike.
Kështu Dinamo avancon në “play off” të Conference League, aty ku do të ndeshet me polakët e Jagiellonia.
REZULTATI:
DINAMO 3-1 HAJDUK SPLIT
Zabërgja 14’, Qardaku 109’, Berisha 111’ / Karacic 99’