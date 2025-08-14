LEXO PA REKLAMA!

Zjarri u djeg banesën, familja mbetet në qiell të hapur

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 22:45
Aktualitet

Nje familje mbeti pa strehe pasi flakët e zjarrit kanë përfshirë shtëpine e tyre në fshatin Çinar në njësinë administrative Fier Shegan në bashkinë Lushnje.

Zjarri ka rënë rreth orës 17:00 kur në banesë nuk ka pasur asnjë pjesëtar i familjes sepse ishin në punë bujqësore.

Komshinjtë pasi kanë parë zjarrin kanë njoftuar sektorin zjarrfikës dhe të zotin e shtëpisë.

Ndonëse banorët e lagjes janë përpjekur me mjete rrethanore, por edhe ardhja e zjarrfikësve të Lushnjës nuk kanë mundur të parandalojnë shkatërrimin total të banesës.

Në këtë banesë nuk ka mbetur asgjë dhe as një orendi shtëpiake dhe gjithçka është shkrumbuar duke mbetur vetëm muret anësore.

Familja e Besnik Hatisë, mbet në qiell të hapur.

Sipas zjarrfikësve në vendngjarje, dyshohet se shkaku i zjarrit të ketë qenë një shkëndijë elektrike.

