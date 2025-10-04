LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Alarmi i medias serbe: Nëse ka trazira me Shqipërinë, rrezikojmë dënimin 2-vjeçar

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 22:51
Sport

Alarmi i medias serbe: Nëse ka trazira me Shqipërinë,

Serbia rrezikon një dënim dyvjeçar nëse shkaktohen trazira të rënda në takimin e 11 tetorit me Shqipërinë në Leskovac.

Alarmin e japin mediat vendase që shkruajnë se kjo do të sillte përjashtim në garat kualifikuese të ardhshme, që do të ishte një katastrofë për futbollin e Serbisë, që ka qenë i pranishëm vazhdimisht në fazat finale të Botërorit ose Europianit.

Ky rrezik i mundshëm, siç shkruajnë mediat në Serbi, solli edhe zhvendosjen e sfidës nga stadiumi i Beogradit në atë të Leskovacit.

Një tjetër vendim ishte edhe mos nxjerrja në shitje e biletave. Ato do t’u jepen personave të kontrolluar me kujdes dhe që janë pjesë e shoqatave të futbollit apo deri te fëmijët e akademive.

Federata Serbe e Futbollit i druhet një përsëritjeje të trazirave të ndodhura në vitin 2014, ku u ndërpre ndeshja. Pas shumë përpjekjeve të FSHF-së, Shqipërisë iu dha fitorja në tavolinë, që ndihmoi edhe në kualifikimin në Europianin e 2016, ku ishte edhe debutimi i Kombëtares në fazën finale.

Për sigurimin e takimit Serbi – Shqipëri do të angazhohen forca të shumta të rendit, ndërsa do të mungojnë tifozët shqiptarë. Të pranishëm do të jenë edhe 2 oficerë sigurie nga FIFA, pasi e konsiderojnë sfidën si me rrezik të lartë sigurie./Tv Klan

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion