Edi Rama ndjek nga stadiumi Real Madridin me Villarealin, përkrah Florentino Perez
Kryeministri Edi Rama eshte shfaqur me presidentin e Real Madrid Florentino Perez mbremjen e te shtunes.
Rama, është parë në krah të presidentit të Real Madridit, Florentino Pérez, në “Santiago Bernabéu”.
Ata ndoqen nga afër ndeshjen mes Real Madrid dhe Villarreal.
Rama ka ndare ne faqen e tij zyrtare nje shenim dhe disa foto per kete rast:
I privilegjuar nga mikpritja e Presidentit legjendar të Real Madridit, Florentino Perez, në Stadiumin “Santiago Bernabeu”, ku folëm për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe Universitetit të Sporteve që janë krijuar e mbështeten nga Fondacioni i klubit prestigjoz spanjoll