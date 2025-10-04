LEXO PA REKLAMA!

Edi Rama ndjek nga stadiumi Real Madridin me Villarealin, përkrah Florentino Perez

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 22:00
Sport

Kryeministri Edi Rama eshte shfaqur me presidentin e Real Madrid Florentino Perez mbremjen e te shtunes.

Rama, është parë në krah të presidentit të Real Madridit, Florentino Pérez, në “Santiago Bernabéu”.

Ata ndoqen nga afër ndeshjen mes Real Madrid dhe Villarreal.

Rama ka ndare ne faqen e tij zyrtare nje shenim dhe disa foto per kete rast: 

I privilegjuar nga mikpritja e Presidentit legjendar të Real Madridit, Florentino Perez, në Stadiumin “Santiago Bernabeu”, ku folëm për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe Universitetit të Sporteve që janë krijuar e mbështeten nga Fondacioni i klubit prestigjoz spanjoll

 

