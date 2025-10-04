''Bujqësia e së ardhmes'', kultivimi 100% autonom me inteligjencë artificiale rrit rendimentin 30% dhe ....
Në vitin 2025, Kina ka forcuar ambiciet e saj për të transformuar bujqësinë tradicionale në një model inteligjent, të digjitalizuar dhe me përdorim efikas të burimeve natyrore.
Një nga projektet më të përmendura është ferma pa njerëz (“unmanned farming”) në provincën Henan, ku një fermë me rrotacion gruri-misër prej rreth 233 hektarësh operon plotësisht me makineri autonome për përgatitjen e tokës, mbjelljen, menaxhimin dhe korrjet.
Kjo fermë përdor sisteme precise të ujitjes, pajisje me sensorë dhe dronë për monitorim. Kjo ka sjellë një rritje efikasiteti rreth 30 për qind krahasuar me metodat tradicionale, ulje të kostove të punës për ujitje dhe plehërim me rreth 80 për qind, ndërsa koha e korrjes është shkurtuar nga shtatë ditë në katër ditë.
Një tjetër shembull vjen nga Fuxi Farm në provincën Anhui, ku sensorët, robotët dhe sistemet e monitorimit në terren i japin fermës mundësinë të operojë nga një qendër komandimi me analiza në kohë reale të lagështisë së tokës, motit dhe pranisë së dëmtuesve. Projekti është pjesë e programit pilot të Akademisë Kineze të Shkencave dhe po zgjerohet në provinca të tjera si Hubei, Chongqing dhe Mongolia e Brendshme (Inner Mongolia).
Një Strategji Kombëtare për Bujqësi Inteligjente 2024-2028 ka si synim që deri në fund të vitit 2026 të përfshihen mbi 30 për qind e proceseve bujqësore në prodhim në një model të bazuar në informacion (informacion-drejtuar), dhe deri në vitin 2028, mbulimi me teknologji informatike (informatization) të jetë mbi 32 për qind, duke përfshirë teknologji GPS, platforma të të dhënave bujqësore dhe përdorimin e AI në bujqësi dhe blegtori.
Ferma hidroponike në rajonin autonom të Xinjiang, veçanërisht ajo në Kuqa, është një tjetër rast konkret ku kulturat barishtore dhe frutat si lakra, spinaqi dhe dredhëza prodhohen gjatë gjithë vitit (vjet-pa-vjet) në serra të mbyllura me kontroll klimaterik dhe pa përdorim të pesticideve, duke përdorur ujë minimal në një zonë afërsisht 7,000 metra katrorë.
Sipas analizave të tregut, segmenti i “vertical farming” (fermat vertikale) në Kinë ka pasur rritje të konsiderueshme: në 2024, tregu i fermave vertikale gjeneroi të ardhura rreth 804.1 milionë USD dhe pritet të arrijë rreth 2,862.4 milionë USD në vitin 2030, me një normë rritjeje vjetore të kombinuar (CAGR) prej rreth 24% nga 2025 deri 2030.
Një tjetër raport global citon se Kina do të ketë një nga normat më të larta të rritjes së tregut të vertical farming nga 2025 në 2035, me përqindje të lartë krahasuar me vendet e tjera.
Megjithatë, sfidat mbeten: kostoja fillestare investuese është e madhe; kërkesat për energji për sistemet e ndriçimit dhe kontrollit të klimës janë të rëndësishme; dhe, për të qenë ekonomikisht konkurruese, projektet duhet të optimizohen në mënyrë që të ulen më tej kostot operative dhe të përmirësohet efikasiteti i përdorimit të ujit dhe energjisë.