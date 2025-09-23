1 muaj jashtë fushave, Shqipëria humbet qendërmbrojtësin për sfidën me Serbinë
Marash Kumbulla do të qëndrojë rreth një muaj jashtë fushave të blerta. Këto janë raportimet e fundit nga Spanja, që tregojnë se mbrojtësi do të jetë sërish i gatshëm për Mallarcan pas pushimit të kombëtareve.
25-vjeçari pësoi një dëmtim muskulor në sfidën e fundit të 21 shtatorit, që Mallorca luajti përballë Atletiko Madrid. Shtatlarti i repartit difensiv la fushën e lojës në minutën e 36-të dhe vendin e tij e mori Pablo Torre.
Ndeshjet e radhës që Majorka do të luajë pa Kumbullën do të jenë me Real Sociedad, Alavesh dhe Atletik Bilbaon. Nëse gjithçka shkon sipas planit, rikthimi do të jetë ndaj Seviljes, më 18 tetor.
Kumbulla do të qëndrojë kështu jashtë listës së Silvinjos për sfidat e tetorit. Kombëtarja do të sfidojë Serbinë më 11 tetor në transfertë për kualifikueset e Botërorit 2026 dhe më pas Jordaninë në miqësore.