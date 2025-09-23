LEXO PA REKLAMA!

Komenti i papritur i Trump për Melanian që shkaktoi të qeshura në OKB: Zonja e Parë në formë të shkëlqyer...

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 19:43
Bota

Komenti i papritur i Trump për Melanian që shkaktoi të qeshura

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka krijuar një atmosferë më të çlirët gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ku një koment i papritur për bashkëshorten e tij, Melania Trump, shkaktoi të qeshura mes të pranishmëve.

Duke folur nga podiumi në selinë e OKB-së në Nju Jork, përballë dhjetëra liderëve botërorë dhe diplomatëve, Trump ndaloi për një moment për të përmendur Zonjën e Parë, e cila ndodhej në sallë.

“Zonja e Parë është në formë të shkëlqyer,” tha ai, duke kthyer kokën nga delegacioni amerikan. Me një buzëqeshje, shtoi: “Të dy jemi në formë të shkëlqyer”, deklaratë që u prit me të qeshura të lehta nga audienca.

Ky moment solli një atmosferë më të ngrohtë dhe më pak formale në një seancë zakonisht të karakterizuar nga protokolli dhe diplomacia e lartë.

Pas batutës, Trump vijoi fjalimin e tij duke trajtuar çështje madhore si siguria globale, konflikti në Lindjen e Mesme dhe pozicioni i Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare.

Ndërkohë, gjatë mbërritjes në ambientet e OKB-së, çifti presidencial u përball me një incident të vogël: shkallët elektrike u ndalën papritur, duke i detyruar Trump dhe Melanian të vazhdonin ngjitjen në këmbë, ndërsa stafi i sigurisë ndërhyri për të menaxhuar situatën.

 

