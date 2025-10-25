LEXO PA REKLAMA!

Vjen LAJMI I MADH? Një vaksinë e re ruse kundër kancerit, pritet të testohet në Serbi

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 20:39
Vjen LAJMI I MADH? Një vaksinë e re ruse kundër kancerit, pritet

Sipas një artikulli të “Corriere della Sera” (21 tetor 2025), Rusia ka shpallur një vaksinë të re kundër kancerit, të quajtur “Enteromix”, e cila do të testohet për herë të parë në Serbi.

Sipas autoriteteve ruse, vaksina përdor inteligjencën artificiale për të kombinuar materialin gjenetik të pacientit me indin e tumorit dhe për të trajtuar sëmundjen, veçanërisht melanomat dhe kancerin e zorrës së trashë.

Qeveria serbe ka nënshkruar një marrëveshje me Putinin, dhe pritet që prodhimi i parë të nisë në spitalin Torlak në Beograd në vitin 2026.

Megjithatë, shkencëtarët janë skeptikë: vaksina nuk parandalon kancerin, rezultatet janë parë vetëm tek kafshët, dhe testimet tek njerëzit kanë nisur rishtas me vetëm 48 vullnetarë.

 

