Vjen LAJMI I MADH? Një vaksinë e re ruse kundër kancerit, pritet të testohet në Serbi
Sipas një artikulli të “Corriere della Sera” (21 tetor 2025), Rusia ka shpallur një vaksinë të re kundër kancerit, të quajtur “Enteromix”, e cila do të testohet për herë të parë në Serbi.
Sipas autoriteteve ruse, vaksina përdor inteligjencën artificiale për të kombinuar materialin gjenetik të pacientit me indin e tumorit dhe për të trajtuar sëmundjen, veçanërisht melanomat dhe kancerin e zorrës së trashë.
Qeveria serbe ka nënshkruar një marrëveshje me Putinin, dhe pritet që prodhimi i parë të nisë në spitalin Torlak në Beograd në vitin 2026.
Megjithatë, shkencëtarët janë skeptikë: vaksina nuk parandalon kancerin, rezultatet janë parë vetëm tek kafshët, dhe testimet tek njerëzit kanë nisur rishtas me vetëm 48 vullnetarë.