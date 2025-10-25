Kurora me gjethe e Mbretëreshës Camilla nga Papa është xhevahiri i saj më i çmuar
Koleksioni i kurorave dhe diademeve të Mbretëreshës Camilla sot sheh shtimin e një pjese të re dhe të jashtëzakonshme.
Një diademë dramatike, tre-dimensionale me gjethe të zeza, të cilën sovranja zgjodhi ta mbante në udhëtimin e saj në Vatikan me Mbretin Charles.
Në pritje të takimit historik midis Mbretit të Anglisë dhe Papa Leo XIV, Mbretëresha Camilla nuk mundi ta shmangte rregullin që u kërkonte zonjave të oborrit të visheshin me të zeza në prani të kreut të Kishës Katolike. Edhe pse opsionale që nga vitet 1980, kjo ndiqet përgjithësisht në raste solemne.
Ndërsa vetëm disa gëzojnë privilegjin e veshjes së të bardhës, gruaja e Mbretit Charles vendosi të gjente një mënyrë tjetër për ta bërë atë të dukej e paharrueshme: një kurorë. Kështu, në vend të diamanteve dhe gurëve të çmuar, diadema e saj për takimin me Papën mbështetet në thjeshtësinë e natyrës, duke e interpretuar atë në një mënyrë të mrekullueshme.
Një diademë me gjethe të lyera me të zezë e kornizon fytyrën e saj, duke mbajtur në vend velin tërësisht të zi që plotëson veshjen dhe duke treguar se si edhe elementët e përulur dhe të thjeshtë mund të jenë të çmuar.
Për të filluar vizitën e tyre shtetërore në Selinë e Shenjtë dhe për të festuar jubileun e Kishës Katolike, çifti mbretëror u takua me Papën brenda Pallatit Apostolik.
Më pas, krerët e të dy kishave u lutën së bashku për herë të parë në pesëqind vjet, konkretisht që nga skizma e Kishës Anglikane.
Për të shoqëruar bashkëshortin e saj në këtë ngjarje, Mbretëresha Camilla veshi një fustan pallto deri në pulpë, të përcaktuar nga mëngë të gjata dhe një bel të ngushtë. Fustani më pas hapej në një fund të plotë dhe ngrihej nga një broshë në gjoks.
Veshja më pas u kompletua me një gjerdan perlash dhe vathë, për një pamje të thjeshtë por vizualisht tërheqëse. Siç ka bërë shpesh në të kaluarën, Camilla kombinon kështu elegancën dhe rrobaqepësinë në një pamje që është njëkohësisht minimale dhe luksoze, duke e kompletuar pamjen me një aksesor të pazakontë.
Shiriti i kokës, me gjethe pëlhure të zeza dhe një vello të integruar, ngrihet në një xhevahir si kurorë, duke filluar nga materiale të përulura dhe modeste. Një mësim për jetën, jo vetëm për modën, që bëhet edhe më i veçantë në kontekstin e udhëtimit të saj zyrtar.