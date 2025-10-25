Një kasafortë 27 metra nën tokë / Pas grabitjes prej 102 mln dollarë, Luvri zhvendos xhevahiret e kurorës
Muzeu i Luvrit ka zhvendosur disa nga thesaret e tij më të vlefshme në Bankën e Francës, pas grabitjes së guximshme gjatë ditës së javës së kaluar, e cila nxori në pah mangësi të mëdha sigurie në muzeun e famshëm botëror.
Transferimi i pjesëve të zgjedhura nga Galeria Apollo e muzeut, e cila strehon xhevahiret e kurorës së Francës u zhvillua të premten nën eskortë të fortë policore. Banka e Francës, e vendosur vetëm 500 metra nga Luvri në bregun e djathtë të Senës, mban rezervat e arit të vendit në një kasafortë të fortifikuar 27 metra nën tokë.
Katër persona të veshur me jelekë me dukshmëri të lartë për t’u ngjarë punëtorëve të ndërtimit, thyen një dritare dhe më pas përdorën prerës me disk për të hapur dy vitrina në galerinë e zbukuruar përpara se të zbrisnin me ashensorin dhe të iknin në pjesën e pasme të motoçikletave të drejtuara nga dy anëtarët e tjerë të bandës.
E gjithë grabitja zgjati më pak se shtatë minuta, me dy hajdutët që hynë në galeri që qëndruan brenda 3 minuta e 58 sekonda.
Ata kanë vjedhur nëntë objekte nga koleksioni i bizhuterive të Napoleonit dhe Perandoreshës, përfshirë një gjerdan, një karficë dhe një kurorë. Burime brenda muzeut konfirmojnë se diamanti legjendar “Régent”, më i madhi i koleksionit me peshë mbi 140 karatë, nuk është prekur nga grabitja.