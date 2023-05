Vajza, miqësia me ish-in është një ide shumë e keqe

Një eksperte marrëdhëniesh ka analizuar më gjerë miqësinë me ish-in dhe mendon se kjo është një ide e keqe. Nina Atëood, beson se kjo miqësi mund shkaktojë shumë trazira emocionale në jetë.

“Sa herë që njerëzit mbeten miq me ish-at e tyre, kjo kryesisht ndodh sepse ata nuk duan që ndarja të lërë një shije të hidhur në gojën e tyre. Gjithashtu, ata zakonisht kanë frikë se mos përballen me jetën pa njerëzit që kanë kuptuar kaq shumë për ta kohët e fundit dhe me të cilët kanë ndarë marrëdhënie të thella dhe intime”, tha Nina.

Ajo shton se nuk është e lehtë të heqësh qafe ndjenjat e humbjes dhe keqardhjes. “Është e vështirë të heqësh qafe ndjenjat e humbjes dhe keqardhjes, sepse ne mund të kemi qenë në gjendje të kemi gjithçka me ish-in tonë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Lindsey Criger, gjithashtu pretendon se miqësia me një ish-vetëm përkeqëson marrëdhënien tuaj. “Në shumicën e rasteve, është shumë më mirë të harrosh dhe t’i kthehesh mundësive më të mira. Qëndrimi afër me personin me të cilin ishit dashuruar krijon një sasi të caktuar presioni, jo veçanërisht të shëndetshëm. Për shembull, ideja për të dalë përsëri mund të jetë dekurajuese. Nëse e mbani mend ish-in tuaj, nuk do të ecni përpara. Ju do të krahasoni partnerët e mundshëm me ish-in tuaj, nën ndërgjegjshëm gjeni gabime që janë të ngjashme me partnerin tuaj të mëparshëm”, tha ajo, shkruan KP.

Kur mendojmë për një marrëdhënie të vjetër, kujtimet thjesht kthehen. Duke menduar për këtë, mund të lindni me idenë për t’i dhënë marrëdhënies së vjetër një shans tjetër. “Ju duhet të kuptoni se si marrëdhëniet e forta dhe të shëndetshme nuk mund të prishen. Nëse me të vërtetë do të donit të qëndronit bashkë, atëherë do të ishit bashkë sot. Por nëse gjërat thjesht nuk funksionojnë, duhet pranuar që thjesht nuk funksionon,” thanë ekspertët për raporte të lidhjeve të çifteve./Telegrafi