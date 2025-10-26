Të pishë ujë para gjumit a bën mirë ? Çfarë i ndodh vërtet trupit tuaj?
Pirja e ujit para gjumit përmirëson gjumin, tretjen dhe përqendrimin, por duhet të bëhet me masë për të shmangur zgjimet e shpeshta gjatë natës.
Uji, një aleat i gjumit dhe mirëqenies
Uji përbën afërsisht 60% të trupit të njeriut dhe është thelbësor për të gjitha funksionet jetësore: rregullon temperaturën, ndihmon tretjen, lubrifikon muskujt dhe nyjet dhe ndihmon në eliminimin e toksinave. Hidratimi i duhur, madje edhe në mbrëmje, është pra thelbësor për ruajtjen e ekuilibrit dhe mirëqenies së përgjithshme.
Një studim i botuar në Sleep tregoi se ata që pinë pak gjatë ditës flenë më keq dhe ndihen më të lodhur pas zgjimit. Uji nxit relaksimin, zvogëlon ankthin dhe stresin, dhe ndihmon trupin të ruajë funksionin e duhur hormonal dhe tretës, elementë kyç për një gjumë të qetë.
Sa ujë duhet të pini në mbrëmje
Ekspertët rekomandojnë të pini sasi të vogla gjatë gjithë ditës, duke shmangur përqendrimin e marrjes së ujit gjatë vakteve ose pak para gjumit. Mesatarisht, kërkesa ditore është 1.5-2 litra, por kjo rritet me vapën ose aktivitetin fizik.
Pirja e një gote uji një ose dy orë para gjumit nxit hidratimin pa prishur gjumin. Është më mirë të zgjidhni ujë të pasur me magnez dhe kalium, të cilët nxisin relaksimin e muskujve dhe luftojnë pagjumësinë.
Kini kujdes të mos e teproni.
Pirja e tepërt e ujit në mbrëmje mund t’ju bëjë të zgjoheni gjatë natës për të urinuar, duke kompromentuar gjumin tuaj. Ideali është të ruani një ekuilibër: mos shkoni në shtrat të dehidratuar, por as mos shkoni në shtrat me fshikëzën plot.
Hidratimi i rregullt, përveç përmirësimit të cilësisë së gjumit, zvogëlon dhimbjet e kokës, urthin dhe lodhjen. Edhe një gotë e thjeshtë me ujë mund të bëhet një gjest i vogël i përditshëm mirëqenieje, për sa kohë që e bëni në kohën e duhur.