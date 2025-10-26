Situata me reshjet në vend, Ministria e Mbrojtjes: Qarku i Shkodrës më i prekuri, ndërhyrje në disa bashki
Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se strukturat e mbrojtjes civile, në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe institucionet përgjegjëse, po ndjekin nga afër situatën në të gjithë vendin pas reshjeve të shiut gjatë 24 orëve të fundit.
Sipas njoftimit zyrtar, qarku më i prekur nga reshjet me intensitet të lartë është Shkodra, ku ekipet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC) dhe Forcave të Armatosura (FA) kanë qenë në terren që prej mëngjesit.
Në bashkinë e Vaut të Dejës, situata po drejtohet drejt normalizimit, ndërsa niveli i ujit është ulur ndjeshëm dhe në disa banesa uji është tërhequr plotësisht. Për të shmangur rrezikun e përmbytjeve, po ndërhyhet me eskavatorë për devijimin e rrjedhës së përroit dhe ngritjen e një argjinature mbrojtëse.
Ndërkohë, ndërhyrje janë duke u kryer edhe në bashkinë Fushë Arrëz dhe në njësinë administrative Gur i Zi, ku po pastrohen inertet dhe gurët e rënë në akse rrugore për të garantuar qarkullim normal të mjeteve.
Nga qarqet e tjera të vendit nuk raportohen problematika në infrastrukturë apo banesa si pasojë e motit me reshje.
Ministria thekson se Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Forcat e Armatosura dhe strukturat vendore të emergjencave civile mbeten në gatishmëri të plotë dhe vijojnë monitorimin e situatës në mënyrë të vazhdueshme.