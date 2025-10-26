Trump takim me presidentin brazilian Lula në Malajzi, palët bien dakord për të negociuar mbi tarifat tregtare
Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva, tha se pati një takim pozitiv të dielën me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, dhe se ekipet e tyre përkatëse do të fillojnë “menjëherë” të diskutojnë tarifat dhe çështje të tjera.
Trump dhe Lula folën në margjinat e samitit të ASEAN në Kuala Lumpur, Malajzi, në një takim për të kapërcyer tensionet midis Brazilit dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Trump rriti tarifat për importet amerikane të shumicës së mallrave braziliane në 50% nga 10% në gusht.
“Ne ramë dakord që ekipet tona të takohen menjëherë për të çuar përpara kërkimin e zgjidhjeve për tarifat dhe sanksionet kundër autoriteteve braziliane”, tha Lula në një postim në rrjetet sociale pas takimit.
Trump e kishte lidhur lëvizjen e tarifave me atë që ai e quajti një “gjueti shtrigash” kundër Jair Bolsonaros, ish-presidentit të vendit të Amerikës së Jugut. Qeveria amerikane vendosi gjithashtu sanksione ndaj një numri zyrtarësh brazilianë, përfshirë gjyqtarin e Gjykatës së Lartë Alexandre de Moraes, i cili mbikëqyri gjyqin që çoi në gjyqin e Bolsonaros për përpjekje për grusht shteti.
Megjithatë, përpara takimit të së dielës, Trump tha se mund të arrinte disa marrëveshje me Lulën.
“Mendoj se duhet të jemi në gjendje të bëjmë disa marrëveshje mjaft të mira për të dy vendet”, tha Trump.
Lula më parë e përshkroi rritjen e tarifave si një “gabim”, duke përmendur një suficit tregtar prej 410 miliardë dollarësh të SHBA-së me Brazilin gjatë 15 viteve.
Ministri i Jashtëm i Brazilit, Mauro Vieira, tha se negociatat do të fillojnë menjëherë për të gjetur zgjidhje dhe se një takim me delegacionin amerikan ishte planifikuar për të dielën.
“Ne do të hartojmë një orar negociatash dhe do të përcaktojmë sektorët për të cilët do të flasim në mënyrë që të ecim përpara”, u tha Vieira gazetarëve në samit, duke shtuar se Brazili kishte kërkuar që tarifat të pezulloheshin gjatë procesit të negociatave.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse Shtetet e Bashkuara ranë dakord me kërkesën.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, Sekretari i Shtetit, Marco Rubio dhe Përfaqësuesi i Tregtisë, Jamieson Greer, ishin të pranishëm në takim, tha Vieira.