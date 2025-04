“S’na ndan dot nga dëshira për një Tiranë më të mirë”, kundërshtaret politike bëhen bashkë para fushatës

Bindjet politike nuk i kanë ndaluar të bëhen bashkë Julinda Dhamen dhe Julia Ilirjanin.

Ato kanë postuar një foto së bashku duke buzëqeshur pesë ditë nga nisja zyrtare e fushatës zgjedhore.

Julinda Dhame është kandidate e PS në listën e hapur të Partisë Socialiste, kurse Julia Ilirjani është kandidate e listës së hapur të Aleancës për Shqipërinë Madhështore.

“Edhe kur s’jemi në të njëjtën anë të spektrit politik, me @juliailirjani s’na ndan dot kush nga dëshira për një Tiranë më të mirë.

Ajo me idetë e saj, unë me kokëfortësinë time – por që të dyja me dashni për qytetin tonë”, ka shkruar Dhame.