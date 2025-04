Foto/ Nuk është Jozi, Loredana puthet në buzë me…

Puthjet në buzë në këtë edicion të katërt të “Big Brother VIP” nuk kanë munguar. Këto puthje nuk i kanë dhënë vetëm çiftet që janë krijuar brenda shtëpisë po edhe banorët e tjerë për lojë, për argëtim apo edhe gjatë një debati.

Një puthje ka ndodhur ditën e sotme mes Danjës dhe Loredanës dhe shkak është bërë një sfidë e Eker për të gjithë banorët.

Secili prej banorëve do të konsumonte pijen me shijen e tyre të preferuar si dhe do të kryenin një urdhër sekret. Nëse këto urdhra zbatohen me sukses atëherë ato do të marrin një super dhuratë.

E pikërisht Danjës dhe Loredanës si urdhër sekret i ra një puthje në buzë. Menjëherë sapo banoret pinë pijen, i dhuruan njëra-tjetrës një ‘baby kiss’.