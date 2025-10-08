LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shpëtoje Tiranën duke votuar Florin”/ Rezart Veleshnja mbështet Binajn për kryebashkiak në kryeqytetit

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 17:40
Soft

Shpëtoje Tiranën duke votuar Florin”/ Rezart Veleshnja

Aktori i njohur Rezart Veleshnja ka dalë hapur në mbështetje të kandidatit për kryebashkiak të Tiranës, Florjan Binaj.

Në një mesazh drejtuar qytetarëve të tiranës, aktori i njohur u ka bërë thirrje që të mos e shesin votën dhe të bëjnë zgjedhjen e duhur për të ardhmen e kryeqytetit.

“Shpëtoje Tiranën duke votuar Florin!”, ky është apeli i Veleshnjës.

Mesazhi i aktori Rezart Veleshnja:

Kujtojmë se aktori i njohur i humorit, Florjan Binaj, ka marrë mbështetje ndaj kandidaturës së tij, partitë opozitare si Partia Demokratike, Shqipëria Bëhet, Nisma Thurje dhe Partia Mundësia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion