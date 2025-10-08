Shpëtoje Tiranën duke votuar Florin”/ Rezart Veleshnja mbështet Binajn për kryebashkiak në kryeqytetit
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 17:40
Soft
Aktori i njohur Rezart Veleshnja ka dalë hapur në mbështetje të kandidatit për kryebashkiak të Tiranës, Florjan Binaj.
Në një mesazh drejtuar qytetarëve të tiranës, aktori i njohur u ka bërë thirrje që të mos e shesin votën dhe të bëjnë zgjedhjen e duhur për të ardhmen e kryeqytetit.
“Shpëtoje Tiranën duke votuar Florin!”, ky është apeli i Veleshnjës.
Mesazhi i aktori Rezart Veleshnja:
Kujtojmë se aktori i njohur i humorit, Florjan Binaj, ka marrë mbështetje ndaj kandidaturës së tij, partitë opozitare si Partia Demokratike, Shqipëria Bëhet, Nisma Thurje dhe Partia Mundësia.