Rinas, procedohen 2 maqedonas, një braziliane dhe 3 shqiptarë me 23 mijë euro cash dhe dokumente false për BE
Gjashtë persona janë proceduar penalisht nga Policia Kufitare e Rinasit, teksa tentonin të kalonin nga aeroporti në udhëtim drejt vendeve të BE-së me shuma të mëdha valute cash dhe dokumente të falsifikuara. Dy prej të dyshuarve janë shtetas të Maqedonisë së veriut.
Si prova materiale janë sekuestruar 22805 euro, 2600 dinarë maqedonas dhe 6 dokumente false.
Të akuzuarit nga Maqedonia e Veriut sipas policisë “janë A. J., 33 vjeç, i cili do të udhëtonte drejt Norvegjisë, pasi iu gjetën 11 800 euro dhe 2600 dinarë maqedonas, që nuk i kishte deklaruar dhe B. I., 43 vjeç, i cili do të udhëtonte drejt Norvegjisë, pasi iu gjetën 11 005 euro që nuk i kishte deklaruar”.
Kurse A. R., 30 vjeç, banues në Kamzë, po udhëtonte drejt Holandës, pasi iu gjetën 1 kartë identiteti dhe 1 leje drejtimi polake, të dyshuara false, K. S., 20 vjeç, banues në Shkodër, do të udhëtonte drejt Italisë, pasi iu gjetën 1 kartë identiteti dhe 1 pasaportë polake, të dyshuara false, A. K., 36 vjeç, banues në Fier, do të udhëtonte drejt Gjermanisë me 1 leje drejtimi braziliane e dyshuar false. E fundit edhe një shtetase braziliane L. M., 33 vjeçe, e cila do të udhëtonte drejt Gjermanisë, pasi iu gjet 1 leje drejtimi italiane e dyshuar false.
Policia bëri me dije se kontrollet dhe verifikimet do të vijojnë. Kurse materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.