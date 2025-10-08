LEXO PA REKLAMA!

Vodhi 3 biçikletat e turistes gjermane, arrestohet 41-vjeçari nga Orikumi

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 17:03
Aktualitet

Vodhi 3 biçikletat e turistes gjermane, arrestohet 41-vjeçari nga Orikumi

Një 41-vjeçar nga Orikumi është arrestuar nga Policia pasi dyshohet se ka një vjedhje të madhe në një vend të turizmit gjerman, të cilat ishin të parkuara në vërtetimin e plazhit.

Falë veprimeve të shpejta hetimore të kryera nga specialistët për Hetimin e Kërkimeve në Stacionin e ushtrisë Orikum, u mundësua identifikimi dhe arrestimi i shtetasit G. B., 41 vjeç, banues në Orikum.

Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur më datë 7 tetor 2025, kur autori dyshohet se ka marrë tre biçikleta të markës “Bergamont”, në pronësi të një shtetasi gjermane, të parkuar në një zonë të frekuentuar nga turistët.

Në faktin e materialeve, policia sekuestroi të tre biçikletat e vjedhura.

Materialet procedurale i referohen Prokurorisë së Përfaqësueses së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Vlorës, ku ndaj të akuzuarit rëndon akuza për veprën penale të “Vjedhjes”.

