Ndryshimi i klimës dhe virozat, zbuloni simptomat e para të gripit që zakonisht i injorojmë
Gripi është një infeksion viral që kthehet çdo dimër, duke shkaktuar simptoma që variojnë nga të lehta deri në të rënda. Edhe pse shumë e ngatërrojnë atë me ftohjen e zakonshme, gripi është më i rëndë, më dobësues dhe mund të çojë në ndërlikime, veçanërisht në grupet vulnerabël.
Njohja e hershme e shenjave të para është gjetur për përhapjen e virusit dhe të lehtësuar shërimin.
Zilja paralajmëruese për gripin
Lodhja e papritur dhe intensive është shpesh simptoma e parë e gripit, madje edhe para se të shenjave më të njohura si ethet ose kolla.
Nuk bëhet për lodhjen e problemeve të një dite të problemeve dhe si fjalë për dobësimin e sëmundjes nga ftohja e zakonshme, por për një rraskapitje që mund të “pengojë” aktivitetet e përditshme.
Në këtë fund, është e rëndësishme t’i jepni vendimit dhe lini trupit të rikuperohet.
Qëndrimi në shtëpi, zvogëlimi i aktiviteteve dhe gjumit i mjaftueshëm forcojnë sistemin imunitar dhe atë që lufton virusin në mënyrë më efektive. Edhe nëse nuk ka qëndruar, të qëndruarit në punë ose shkolla për disa ditë mund të bëni një ndryshim të madh si për veten tuaj ashtu edhe në parandalimin e transmetimit.
Dhimbje trupi dhe të dridhura
Njëherë pas, shumë njerëz lodhen nga pjesët e ndryshme të trupit, si shpina, këmbët ose koka, shpesh të përfshihen me të dridhura.
Edhe nëse nuk keni temperaturë, këto simptoma janë të qartë se keni grip. Mbështilleni veten me një batanije të ngrohtë dhe të qetësoheni kundër dhimbjeve.
Kollë dhe dhimbje fyti
Një tjetër shenjë e zakonshme e gripit është kolla e zgjedhje dhe e thatë. Ndërsa sëmundja përparon, mund të përballon gulçim ose shtrëngon në gjoks, ose edhe të keni gëlbazë.
Nga ana tjetër, kolla dhimbje ose ënjtje dhe skuqje në fyt. Në disa raste, një dhimbje fyti paraprin ose ndodh në mënyrë të pavarur, si një përgjigje ndaj saj.
Kolla dhe dhimbja e fytit trajtohen me anë të hidratimit: preferoni ujë ose pije të ngrohta pa kafeinë. Nëse ju intereson shumë, mund të merrni edhe shurup për kollën. Gjithmonë dorën para gojës kur kolliteni dhe lani duart më pas.
Kjo kërkon, pasi nëse nuk e kontrollon, ekziston rreziku që gripi të jetë në bronkit dhe pneumoni.
Ethe
Një temperaturë mbi 38°C është një nga simptomat më karakteristike të gripit. Mund të shoqërohet me të dridhur dhe një ndjenjë të përgjithshme të kequshqyerjes.
Në fakt është një shenjë “e mirë”, sepse tregon se trupi po mbrojtës i tij për të aktivizuar gripin. Mund të merrni paracetamol ose ibuprofen për të ulur temperaturën.
Problemet gastrointestinale
Në disa lloje të virusit, veçmas të tjera, mund të jenë të ndryshme, të tjera ose të vjella . Edhe në këtë rast, duhet kujdes, pasi mund të dehidratoheni. Mos harroni të pini ujë, lëngje ose pije të nxehta, ose të hani pak supë.
Kur tështini
Simptomat dhe kohëzgjatja e sëmundjes së gripit të sëmurë nga pacientët. Në përgjithësi, duhen deri në një javë, edhe dy javë, për t’u shëruar.
Megjithatë, do të ishte mirë të kontaktoni mjekun tuaj nëse mjeku juaj nuk ka simptomat e informacionit:në të dhëna,dhimbje ne gjoks,kollë që përkeqësohet,niveli i larte ose e mundur, buzë ose lëkurë blu,konfuzion,
dehidratim i rëndë.
Siç është përmendur tashmë, gripi mund të jetë në sëmundje të tjera më serioze, janë pneumonia, bronkiti, sinusiti, otiti media dhe encefaliti.
Parandalimi: Trajtimi më i mirë për gripin
Vaksinimi vjetor është mburoja më efektive kundër gripit. Në të njëjtën kohë, larja e duarve të rregullisht, shmangia e kontaktit me njerëzit e sëmurë dhe qëndruar në shtëpi kur jemi të marrin pjesë në mbrojtjen e vetes dhe të atyre që nuk janë.