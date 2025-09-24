Lajm i mirë nga shkenca! Trajtohet për herë të parë sëmundja e rrallë vdekjeprurëse
Një nga sëmundjet më të shkatërruese dhe më mizore që ndikon në qelizat e trurit, sëmundja e Huntingtonit, ka marrë një trajtim të suksesshëm për herë të parë. Kjo është një përparim i jashtëzakonshëm që ka ngjallur shpresë për miliona njerëz dhe familje që janë prekur nga kjo sëmundje të trashëguar.
Sëmundja e Huntingtonit shkakton shkatërrimin e ngadalshëm të neuroneve dhe përfshin simptoma të ngjashme me ato të demencës, sëmundjes së Parkinsonit dhe nevojës për kujdes të plotë. Trajtimi i ri, i bazuar në terapi gjenetike, ka arritur rezultate të pabesueshme duke ngadalësuar përparimin e sëmundjes me deri në 75% te pacientët që kanë marrë pjesë në studim. Ky është një lajm i jashtëzakonshëm, pasi pacientët që pritej të humbnin aftësitë e tyre në një vit, tani mund të jetojnë deri në katër vjet më shumë, me një cilësi jetese më të mirë.
Terapia e re është një lloj ndërhyrje gjenetike që kërkon një operacion kompleks neurokirurgjik. Gjatë këtij trajtimi, përdoret një virus i modifikuar për të transportuar një fragment të ADN-së që do të ndihmojë në “heshtjen” e proteines huntingtin, e cila është përgjegjëse për vdekjen e neuroneve. Ky proces është i mundur vetëm pas një operacioni të ndërlikuar që kërkon 12 deri në 18 orë neurokirurgji, ku virusi shpërndahet në dy rajone të trurit, duke siguruar një trajtim të drejtpërdrejtë për të parandaluar përparimin e sëmundjes.
Një nga pacientët që ka marrë pjesë në këtë studim, Jack May-Davis, i cili ka trashëguar gjenin e Huntingtonit nga babai i tij, e ka përshkruar këtë trajtim si “absolutisht të pabesueshëm.” Për shumë vite, ai ka jetuar me frikën e sëmundjes që do t’i ndryshonte jetën, siç ka ndodhur me të atin. Tani, pas këtij trajtimi, ai mund të shohë një të ardhme më të ndritshme dhe më të gjatë.
Përparimi që është bërë deri tani është jashtëzakonisht emocionues, siç e ka përshkruar Prof. Sarah Tabrizi, drejtoresha e Qendrës së Sëmundjeve Huntington të Kolegjit Universitar në Londër. Ajo ka thënë se rezultatet janë “spektakolare”, duke shtuar se asnjëherë nuk kishin pritur një ngadalësim të tillë të përparimit të sëmundjes. Ky trajtim mund të hapë mundësi të reja për pacientët që janë të prekur nga Huntingtoni dhe mund të ndikojë në një mënyrë të ndryshme dhe më pozitive në jetën e tyre.
Ndërkohë, ky trajtim do të kërkojë gjithashtu shumë angazhim dhe kërkime të tjera për të siguruar që ai të jetë i disponueshëm për të gjithë ata që kanë nevojë. Sëmundja e Huntingtonit prek shumë individë dhe familje, dhe duke pasur parasysh ndërlikimet e trajtimit, është e mundur që ai të jetë shumë i kushtueshëm, një faktor që mund të kufizojë aksesin për disa individë. Sidoqoftë, efektet afatgjata të terapisë mund të justifikojnë kostot e larta, duke e bërë atë një mundësi të vlefshme për shumë pacientë.