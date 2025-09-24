Nis ndërtimi i kullës 35 kate në Shkodër, urbanistët kundër: Kompania nuk e justifikon me...
Një vit më parë në Shkodër, qytetarë të shumtë dolën në rrugët e qytetit për të protestuar kundër ndërtimit të një kulle shumëkatëshe në qendër të qytetit.
Atë kohë u duk sikur protesta dha efektin e saj dhe kulla nuk do të ndërtohej, por tre ditë më parë, nga kompania kontraktuese tashmë është vendosur tabela, e cila njofton nisjen e punimeve për ndërtimin e një kulle prej 35 katesh. Sipas projektit të afishuar, afati kohor i ndërtimit është parashikuar të zgjasë 84 muaj.
Kjo kullë do të ndërtohet në zemër të qytetit të Shkodrës, ç’ka ka sjellë edhe reagime të ndryshme. Urbanisti Imeldi Sokoli shprehet se nuk është kundër modernes apo mundësive të reja, por qytetit, me arkitekturën që ka nuk i përshtatet një ndërtesë e tillë.
“Vjen si shkak i një ligji që është ligj i porositur apo amendimi i një ligji që është i porositur tashmë dhe e gjithë kjo është një histori ose një njollë e dëmshme e vendit, e qytetit tonë, e cila tashmë duket që është shumë vonë ndoshta edhe për të reaguar. Dëmet që do të shkaktojë, ky lloj zhvillimi, do të jenë të pashlyeshme në vitet në vazhdim.
Ajo që duhet të mbronte interesat dhe balancimin e zhvillimit të territorit që është Bashkia, fshihet pas firmës së kryeministrit, duke ia lënë topin kryeministrit dhe duke thënë që është firma dhe vula e tij. Mund të themi që është një mish i huaj për Shkodrën, sepse Shkodra është një qytet linear, i shtrirë, në kuptimin horizontal dhe jo vetrtikal.”
Edhe për Amel Pervizin, si një aktivist i qytetit, kjo kullë nuk është e përshtatshme dhe se do të jetë ndikues kryesor për shtimin e trafikut, duke rënduar edhe më shumë situatën.
“KKRT-ja merr vendime prej Tirane se si do të ndikohet jeta e qytetarëve në Shkodër. Nuk pyetet për asnjë gjë më. Ne jemi shumë të revoltuar për këtë gjë. Është afishuar emri i një kompanie për të cilën lehtësisht po të hyjmë në QKB, mund të gjejmë të dhëna dhe ato të dhëna financiare nuk e justifikojnë ndërtimin e një kulle të tillë. Besoj se kjo është një indicie për organet e drejtësisë që të veprojnë.”
Tashmë tabela është vendosur në qendër të qytetit dhe shumë shpejt pritet që fadromat të nisin punën për ndërtimin e kullës 35 katëshe./MCN
Kujtojmë se kulla “Hotel Rozafa Tower” do të ndërtohet nga nga “Uldedaj Group” në hapësirën e hotel Rozafës, duke iu shtuar hapësirës së saj, por shumëfish më e lartë se godina e Rozafës. Bëhet fjalë për një zonë në qendër të qytetit të Shkodrës, karshi pedonales dhe zonës historike.