Pse është e rëndësishme të hani fibra dhe drithëra çdo ditë?
Ata që hanë shumë fibra dhe drithëra të plota çdo ditë kanë një rrezik më të ulët për sëmundje të ndryshme kronike jo-ngjitëse dhe janë përgjithësisht më të shëndetshëm, sipas një studimi shkencor të kryer në emër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Hulumtimet tregojnë se konsumimi i të paktën 25 gramëve fibra në ditë shoqërohet me një ulje prej 15% deri në 30% të vdekshmërisë së parakohshme nga çdo shkak, krahasuar me ata që hanë sasi të vogla të fibrave të tilla dietike.
Në veçanti, konsumimi i shumtë i fibrave shoqërohet me një ulje prej 16% deri në 24% të rrezikut të sëmundjeve koronare të zemrës, goditjes në tru, diabetit të tipit 2 dhe kancerit të zorrës së trashë.
Gjithashtu shoqërohet me peshë më të ulët trupore dhe nivele më të ulëta të kolesterolit.Për çdo tetë gramë rritje të konsumit ditor të fibrave, rreziku i sëmundjeve të zemrës, diabetit të tipit 2 dhe kancerit të zorrës së trashë zvogëlohet me 5% në 27%, ndërsa ka mbrojtje më të mirë kundër goditjes në tru dhe kancerit të gjirit.
Gjithashtu, çdo 15 gramë rritje e konsumit ditor të drithërave të plota çon në një ulje prej 2% deri në 19% të vdekshmërisë së parakohshme, sëmundjeve koronare të zemrës, diabetit të tipit 2 dhe kancerit të zorrës së trashë.
Drithërat e plota janë të pasura me fibra, gjë që shpjegon efektin e tyre mbrojtës.