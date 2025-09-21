Zjarri në Antalia: 20 helikopterë dhe 800 zjarrfikës angazhohen për të luftuar flakët, turistët evakuohen
Një zjarr i madh shpërtheu në Antalyas, Turqi, të shtunën pasdite, duke shkaktuar evakuime masive në hotelet e zonës turistike të Belekut.
Video amatore treguan momente dramatike të turistëve që iknin nga flakët, të cilat u përhapën me shpejtësi për shkak të erërave të forta. Një urdhër evakuimi u lëshua për të mbrojtur jetët e vizitorëve dhe stafit në hotelet e prekura.
Sipas mediave vendase, zjarri i Belekut u shoqërua me një shpërthim tjetër në mes të distrikteve Kundu dhe Belek, duke e ngritur situatën në një alarm të lartë.
Një numër i konsiderueshëm turistësh rusë në hotelet Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, dhe Kirbıyık Resort përballeshin me një situatë të frikshme, teksa flakët rrezikojnë të afrohen edhe më shumë.
Sipërmarrjet bujqësore, sidomos ato që kultivojnë luleshtrydhe, u kërcënuan përpara se zjarri të arrinte në bregdetin e Mesdheut, duke rritur rrezikun për infrastrukturën turistike dhe për shtëpitë bregdetare.
Rreth 800 zjarrfikës, 14 avionë dhe 20 helikopterë janë angazhuar në operacionin e shuarjes së zjarrit, por intensiteti i erërave dhe ndryshimet e përsëritura në drejtimin e tyre e kanë komplikuar situatën.
Autoritetet lokale janë në gatishmëri, ndërsa vazhdojnë evakuimet për të siguruar jetën e banorëve dhe vizitorëve. Ky incident, pjesë e një serie zjarresh shkatërruese që kanë goditur provincën e Antalyas ditët e fundit, ka ngritur shqetësime të mëdha për mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë e turizmit në një nga destinacionet më të njohura të verës.
Situata mbetet e paparashikueshme, dhe përpjekjet për të kontrolluar infeksionin e flakëve po përballen me sfida të mëdha, duke lënë shumë pyetje rreth të ardhmes së turizmit në këtë rajon të bukur, por të rrezikuar.