Këmbimi valutor 21 shtator 2025, çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja
Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 09:13
Aktualitet
Sot, më 21 shtator 2025, dollari amerikan blihet me 81.8 lekë dhe shitet me 83.1 lekë.
Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet 97.3 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 102.6 lekë, ndërsa në shitje me 104 lekë.
Paundi britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.6 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.2 lekë, ndërsa në shitje me 60.8 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja: