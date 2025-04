Pse bajamet janë të dobishme për njerëzit me diabet? Çfarë duhet të konsumoni për të pasur rezultat pozitiv

Bajamet janë ushqyese për shumicën e njerëzve, por ato kanë përfitime unike për njerëzit me diabet. Konsumimi i rreth 45 gram bajame ul nivelin e insulinës dhe glukozës.

Ato ulin shanset për diabetin e tipit 2

Bajamet janë të pasura me magnez dhe studimet eksperimentale kanë treguar se marrja e magnezit mund të zvogëlojë rrezikun e një personi për të zhvilluar diabetin e tipit 2.

Janë të mira për zemrën

Bajamet mund të minimizojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kjo është e rëndësishme për njerëzit me diabet, sepse, sipas Federatës Botërore të Zemrës, njerëzit me diabet janë në rrezik më të lartë të sëmundjeve të zemrës.



Bajamet janë të pasura me yndyra të pangopura, e cila është e njëjta lloj yndyre me vajin e ullirit, i cili njihet për përfitimet e tij për shëndetin e zemrës. Një porcion me bajame përmban rreth 13 gram yndyrë të pangopur dhe vetëm 1 gram yndyrë të ngopur.

Arrat janë një snack me shumë kalori, por kur konsumohen me masë (rreth 23-45 gram) nuk kontribuojnë në shtimin e peshës.

Sa bajame rekomandohet të hahet?

Këshillohet të konsumohen rreth 23 bajame në ditë, të cilat përmbajnë 161 kalori, 6 gramë proteina dhe 3 gramë fibra dietike.