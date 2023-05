Produkti i lashtë i bukurisë, zbuloni benefitet e lëngut të trëndafilit

Në dekadat e fundit, produktet e bukurisë që përmbajnë ngjyrën e trëndafilave konsiderohen të modës së vjetër. Sidoqoftë, e gjithë kjo po ndryshon me shpejtësi ndërsa shkenca provon atë që dinin më shumë se 1.000 vjet më parë romakët dhe indianët. Uji i trëndafilit është plot me përbërës që qetësojnë lëkurën dhe epidermën, të tilla si vitamina C dhe polifenole, të cilat, midis shumë përfitimeve të bukurisë, mund të fshijnë vijat e hollë, të forcojnë kolagjenin dhe të promovojnë flokë më të shëndetshëm.

Lëkura e prirur për puçrra

Uji i trëndafilit është i njohur për veprimin e tij qetësues, antiseptik dhe anti-inflamator në lëkurë, ndërsa redukton gjithashtu skuqjen. Përveç kësaj, vetitë e tij tonike ndihmojnë në ekuilibrimin e lëkurës dhe pastrimin e poreve, duke trajtuar aknet. Për ta përdorur, zhytni një pambuk në ujë trëndafili dhe rrëshqitni mbi lëkurën e pastër përpara se të hidratoni.

Për lëkurë të thatë dhe të ndjeshme

Uji i pastër i trëndafilit mund të zvogëlojë inflamacionin, të zbutë lëkurën dhe të hidratojë indet qelizore, duke e bërë atë ideal për lëkurë të thatë ose të ndjeshme. Gjithashtu mund të qetësojë dermatitin, ekzemën, mavijosjet, skuqjet dhe djegiet. Sipas dermatologëve, përdorimi i rregullt është treguar për të forcuar muret e venave dhe për të shëruar kapilarët e vegjël në lëkurë. Përdorni si më sipër!



Për lëkurë të pastër

Përzieni 2 lugë ujë trëndafili me 3-4 pika vaj esencial trëndafili për të krijuar një tretësirë ​​të pasur të vitaminës A që forcon kolagjenin. Vitamina E qetësuese dhe acide yndyrore thelbësore alfa-linolenic (omega 3) dhe linoleic (omega 6) do të ndihmojnë në lehtësimin e njollave të diellit dhe hidratimin e lëkurës tuaj. Hidhni një sasi të vogël në një pambuk dhe vendoseni butësisht në të gjithë fytyrën pas pastrimit.



Për sytë e freskuar

Uji i trëndafilit është anti-inflamator dhe qetësuesi ideal për t’u çlodhur dhe për të larguar sytë tuaj të lënduar. Eleminoni rrathët e errët duke vendosur topa pambuku të lagur me ujë trëndafili në zonën poshtë syve për disa minuta.