Parashikimi i Horoskopit, njihuni me surprizat që kanë rezervuar yjet për fundjavën

DASHI

Përfitoni nga kjo dite e bukur për te folur me hapur me partnerin tuaj dhe për te sqaruar te gjitha keqkuptimet qe keni pasur. Ai do iu kuptoje dhe do tregohen tolerant. Beqaret do favorizohen nga Venusi. Mundësitë per takime te veçanta do jete te shumta. Për sektorin e financave do kujdeseni me tepër dhe nuk do keni asnjë te papritur. Shpenzimet i bëni me maturi.

DEMI

Marrëdhënia juaj me partnerin do jete me e mire dhe me e bukur gjate kësaj dite. Do tregoheni me te kuptueshëm dhe do e toleroni partnerin. Beqaret do jene sharmante dhe joshës. Askush nuk do iu rezistoje dot kështu qe përgatituni per ndryshime te statusit. Ne planin financiar duhet te përdorni një strategji tjetër nëse doni t’ia dilni. Mundësitë i keni.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

BINJAKET

Dite e mire kjo e sotmja për te dashuruarit. Priten përmirësime ne jetën ne çift, pas një periudhe jo fort te këndshme. Do jeni ne te qete gjate kësaj dite. Beqaret do kenë takime, por ato mund te sjellin veçse lidhje momentale. Prisni edhe pak për t’u ndeshur me personin e duhur. Sektori i financave do jete i brishte. Shmangni me çdo kusht shpenzimet e mëdha.

GAFORRJA

Partneri do jete me i disponueshem gjate kësaj dite te kaloje kohe me ju dhe t’iu beje te ndiheni sa me mire. Beqaret do kalojnë momente shume euforike dhe te bukura. Do dilni neper takime me persona qe ia vlen te krijosh një lidhje. Klima ne planin financiar do jete e favorshme për investime. Kini parasysh te mendoheni mire para sete hidhni çfarëdo lloj hapi.

LUANI

Çiftet qe kane pasur probleme kohet e fundit do e kenë te vështirë te krijojnë një ambient te ngrohte, megjithatë nuk duhet te mërziten. Gjerat do rregullohen pak nga pak. Beqaret do kenë një takim kalimtar i cili nuk do sjelle asnjë lidhje te qëndrueshme. Kujdes! Situata financiar do jete e qëndrueshme. Vazhdoni te shpenzoni me kujdes dhe maturi.

VIRGJERESHA

Do bashkëpunoni mjaft me partnerin tuaj sot dhe do i shprehni gjithçka atij pa druajtje. Ne fakt edhe pse atij nuk mund t’i pëlqejë diçka është gjeja me e mire qe mund te bëni. Konfigurimi i yjeve nuk do jete pozitiv për beqaret. Qëndroni edhe pak ashtu si jeni, sot nuk është dita për te filluar një lidhje. Ne plani financiar situata do jete paksa delikate. Kujdes!

PESHORJA

Do bashkëpunoni mjaft me partnerin tuaj sot dhe do i shprehni gjithçka atij pa druajtje. Ne fakt edhe pse atij nuk mund t’i pëlqejë diçka është gjeja me e mire qe mund te bëni. Konfigurimi i yjeve nuk do jete pozitiv për beqaret. Qëndroni edhe pak ashtu si jeni, sot nuk është dita për te filluar një lidhje. Ne plani financiar situata do jete paksa delikate. Kujdes!

AKREPI

Nen ndikimin e Venusit do kërkoni me shume qetësi ne jetën tuaj ne çift. Do i merrni gjerat me seriozisht dhe do qëndroni me këmbë ne toke. Nga ana tjetër edhe beqaret nuk duhet te ëndërrojnë me shume sesa duhet. Lërini gjerat te rrjedhin vete, mos kërkoni asgjë me ngulm. Ne planin financiar do bënit mire te mos e humbnisit vigjilencën dhe maturinë.

SHIGJETARI

Jeta ne çift do vazhdoje te jete e mire edhe gjate kësaj dite. Do flisni hapur me partnerin dhe nuk do i mbani asnjë te fshehte njeri-tjetrit. Qielli i dashurisë do jete plot ngjyra. Beqaret do provojnë eksperienca te reja dhe do ndihen shume mire. Nuk do e ndieni aspak vetminë. Tregohuni sa me te arsyeshëm ne planin financiar gjate kësaj dite qe mos keni tronditje.

BRICJAPI

Dita e sotme do jete e dyzuar ne planin sentimental. Nga njëra ane do ia shprehni ndjenjat partnerit dhe nga ana tjetër do tregoheni shume xheloze. Kujdes sepse atij mund t’i vije ne maje te hundës kjo sjellje. Beqaret duhet te sqarohen njëherë me veten e tyre pe rate qe duan pastaj te joshin. Financat do jene prioritet për ju. Nëse vazhdoni me te njëjtin ritëm shume shpejt do ketë përmirësime.

UJORI

Do jeni sharmante, joshës dhe me humor shume te mire sot. Se bashku me partnerin do provoni eksperienca te reja dhe do ndërmerrni sfida. Gjithçka do shkoje për mrekulli. Beqaret duhet te mos tregohen te turpshëm me personat qe do takojnë nëse duan te krijojnë një lidhje. Ne planin financiar, fati do jete ne anën tuaj. Do keni mundësi te kryeni edhe transaksione.

PESHQIT

Nuk do iu pëlqejnë aspak rregullat strikte ne çift dhe do debatoni me partnerin sot. Klima do jete gjate gjithë kohës e tensionuar dhe e mërzitshme. Beqaret nuk duhet te lidhen me personin e pare qe do iu dale para sepse do vuajnë shume me vone. Ulni sa te mundni shpenzimet ne planin financiar dhe menaxhojini me maturi te ardhurat qe keni.