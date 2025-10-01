NASA zbulon faktin befasues: Diga kineze zhvendosi rrotullimin e Tokës dhe zgjati ditën
NASA ka zbuluar një fakt befasues që mund të tingëllojë si i dalë nga një film fantastiko-shkencor: Diga e Tre Grykave në Kinë ka zhvendosur boshtin e rrotullimit të Tokës me afro 2 centimetra dhe ka zgjatur me pak mikrosekonda gjatësinë e ditëve tona.
Ky është një prej atyre rasteve ku ndikimi i veprimtarisë njerëzore kalon përtej ambientit lokal dhe hyn në sferën e forcave që formësojnë vetë planetin.
Zbulimi u bë nga shkencëtarët në Qendrën e Fluturimeve Hapësinore Goddard të NASA-s, të cilët analizuan ndikimin që kjo mega-digë ka pasur në masën dhe shpërndarjen gravitacionale të Tokës. Ndërtuar përgjatë një periudhe prej 18 vitesh, nga viti 1994 deri më 2012, Diga e Tre Grykave transformoi lumin Jance në një rezervuar kolosal me një kapacitet prej 39.3 miliardë metrash kub ujë. Por përveç përfitimeve hidroenergjetike, projekti gjigant solli edhe pasoja të papritura për lëvizjen dhe ekuilibrin e planetit.
Shkencëtarët shpjegojnë se një masë kaq e madhe uji, e përqendruar në një pikë të vetme mbi sipërfaqen e Tokës, ka aftësinë të ndikojë në shpërndarjen e masës së brendshme të planetit.
Rezultati?
Një zhvendosje e vogël, por matshme, e boshtit të rrotullimit dhe një rritje e lehtë – rreth 0.06 mikrosekonda – në gjatësinë e një dite të vetme.