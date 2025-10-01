Rritja e çmimeve të shtëpive në Britani tejkalon parashikimet, ndërsa Veriçi përparon dhe Londra mbetet pas
Në muajin Shtator 2025, çmimet e shtëpive në Mbretërinë e Bashkuar u rritën më shpejt se sa parashikohej, duke theksuar qëndrueshmërinë e tregut, por gjithashtu duke shkaktuar shqetësime mbi aksesueshmërinë, ndarjet regionale dhe se deri kur blerësit e parë mund të përballojnë këto çmime. Marc von Grundherr, drejtori i Benham dhe Reeves, shprehu se tregu i pasurive të paluajtshme është në një rritje që refuzon të ndalet, me rritje që është e sigurt dhe e qëndrueshme përkundër spekulimeve mbi normat e interesit dhe trazirave politike.
Indeksi i Pasurive të Paluajtshme i Nationwide tregoi një rritje prej 0.5% në muajin Shtator, më shumë se dyfishi i parashikimeve të ekonomistëve. Rritja vjetore arriti në 2.2%, falë një shkallë të ulët papunësie dhe pritshmërive për ulje të normave të interesit, faktorë që rrisin kërkesën për strehim. Në Londër, megjithatë, rritja ishte më e ngadalshme, me një rritje vjetore prej vetëm 0.6%.
Tregu duket se ka rifituar besimin, duke sugjeruar se shitësit janë më të gatshëm të kërkojnë çmime më të larta. Gittins, CEO i Foxtons, theksoi se proçesi në muajt e verës ishte i qëndrueshëm dhe stabiliteti i normave të interesit mbetet pozitiv për pjesën tjetër të vitit.
Megjithatë, dallimet rajonale mbeten të dukshme: Ndërsa në Irlanda e Veriut çmimet u rritën me 9.6%, veriu i Anglisë kishte rritje vjetore prej 3.4%. Në krahasim, Anglia jugore po vonohet, me një rritje prej vetëm 0.7%. Tiparet e pasurive gjithashtu shfaqin dallime, ku shtëpitë e gjysmë të ndara patën rritjen më të fortë, ndërsa apartamentet shënuan një rënie të vogël prej 0.3%.
Të dhënat sugjerojnë se rajonet me çmime më të ulëta dhe aksesueshmëri më të fortë po e nxjerrin tregun kombëtar përpara, ndërsa zonat më të pasura në jug po ftohen. Mirëpo, aprovitë e hipotekave janë stabilizuar, duke rikthyer aktivitete në nivelet para-pandemike.