LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rritja e çmimeve të shtëpive në Britani tejkalon parashikimet, ndërsa Veriçi përparon dhe Londra mbetet pas

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 20:06
Bota

Rritja e çmimeve të shtëpive në Britani tejkalon

Në muajin Shtator 2025, çmimet e shtëpive në Mbretërinë e Bashkuar u rritën më shpejt se sa parashikohej, duke theksuar qëndrueshmërinë e tregut, por gjithashtu duke shkaktuar shqetësime mbi aksesueshmërinë, ndarjet regionale dhe se deri kur blerësit e parë mund të përballojnë këto çmime. Marc von Grundherr, drejtori i Benham dhe Reeves, shprehu se tregu i pasurive të paluajtshme është në një rritje që refuzon të ndalet, me rritje që është e sigurt dhe e qëndrueshme përkundër spekulimeve mbi normat e interesit dhe trazirave politike.

Indeksi i Pasurive të Paluajtshme i Nationwide tregoi një rritje prej 0.5% në muajin Shtator, më shumë se dyfishi i parashikimeve të ekonomistëve. Rritja vjetore arriti në 2.2%, falë një shkallë të ulët papunësie dhe pritshmërive për ulje të normave të interesit, faktorë që rrisin kërkesën për strehim. Në Londër, megjithatë, rritja ishte më e ngadalshme, me një rritje vjetore prej vetëm 0.6%.

Tregu duket se ka rifituar besimin, duke sugjeruar se shitësit janë më të gatshëm të kërkojnë çmime më të larta. Gittins, CEO i Foxtons, theksoi se proçesi në muajt e verës ishte i qëndrueshëm dhe stabiliteti i normave të interesit mbetet pozitiv për pjesën tjetër të vitit.

Megjithatë, dallimet rajonale mbeten të dukshme: Ndërsa në Irlanda e Veriut çmimet u rritën me 9.6%, veriu i Anglisë kishte rritje vjetore prej 3.4%. Në krahasim, Anglia jugore po vonohet, me një rritje prej vetëm 0.7%. Tiparet e pasurive gjithashtu shfaqin dallime, ku shtëpitë e gjysmë të ndara patën rritjen më të fortë, ndërsa apartamentet shënuan një rënie të vogël prej 0.3%.

Të dhënat sugjerojnë se rajonet me çmime më të ulëta dhe aksesueshmëri më të fortë po e nxjerrin tregun kombëtar përpara, ndërsa zonat më të pasura në jug po ftohen. Mirëpo, aprovitë e hipotekave janë stabilizuar, duke rikthyer aktivitete në nivelet para-pandemike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion