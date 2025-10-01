Pensionistët shpallin gatishmërinë për të kontribuar dhe për të përfituar
Pensionet e ulëta dhe mungesa e mundësive për angazhim pas pensionimit përbëjnë sfida të mëdha për personat mbi 65 vjeç në Kosovë. Ndërsa në Ditën Ndërkombëtare të Personave të Moshuar, përfaqësuesit e institucioneve premtuan mbështetje për të moshuarit, shumë pensionistë e ndiejnë se ato janë të pa mjaftueshme.
Infermierja e pensionuar, Fekrije Hasani, e cila vazhdon të kontribuojë në fushën e shëndetit publik, iu bëri thirrje institucioneve që të krijojnë mundësi për profesionistët edhe pas moshës së pensionimit. Ajo theksoi se jeta nuk përfundon në 65 vjet, por fillon një fazë e re angazhimi dhe përfshirjeje, e cila është e nevojshme për të shfrytëzuar eksperiencën e atyre që kanë punuar për dekada.
Ndërkohë, pensionistët përballen me probleme të shumta financiare, siç e dëshmon Haki Gojnovci, i cili shprehu zhgënjimin e tij me pensionin 120 eurosh, duke theksuar se ky shumë është i pamjaftueshëm për të mbijetuar. Ai kërkoi që diskutimet në këto tubime të përfshijnë çështjen e përmirësimit të gjendjes financiare të pensionistëve, duke kritikuar fjalët boshe që janë thënë për dekada.
Me moton “Personat e moshuar nxisin veprimin lokal dhe global”, tubimi shërbeu si një platformë për të diskutuar nevojat e kësaj kategorie shoqërore. Ardita Baraku, drejtoreshë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, theksoi rëndësinë e angazhimeve për kujdes shëndetësor dhe mbrojtje sociale të përshtatur për të moshuarit, duke i konsideruar ata si pjesëtarë aktivë të shoqërisë.
Deri më tani, shumë pensionistë, si Gojnovci, ndihen të pakënaqur me përgjigjet institutionale, duke kërkuar veprime konkrete për përmirësimin e kushteve të jetesës. Fekrije Hasani rekomandoi ndërtimin e shtëpive për të moshuar dhe një strategji të mirë për kujdesin ndaj atyre që nuk janë aktivë.
Pensionistët edhe përballen me diskriminim në shërbimet shëndetësore, ku shumë nga ta detyrohen të paguajnë për trajtime që duhet të ishin falas. Rritja e vëmendjes për këto probleme është esenciale për të siguruar një jetë dinjitoze dhe aktive për të moshuarit në Kosovë.