U akuzua për trafikim droge dhe armëmbajtje pa leje, gjykata liron reperin Buta
Reperi Buta është liruar nga paraburgimi, pasi gjykata ka vendosur ta hetojë në gjendje të lirë. Mediat kosovare kanë raportuar se lajmin e ka bërë të ditur vet avokati i reperit nga Ferizaj, Naim Ferati.
“Sot me vendim të gjykatës i është ndërprerë masa e paraburgimit që ishte në fuqi, dhe tani vazhdon mbrojtja dhe procedura në liri deri në përfundim të procesit,” tha avokati.
Kujtojmë se Buta u arrestua më 11 shtator, dhe një ditë më pas gjykata caktoi masën e
paraburgimit.Mbi të rëndojnë veprat penale shitblerje e substancave narkotike dhe armëmbajtje pa leje. Gjatë seancës gjyqësore, të mbajtur ditën e sotme Buta kërkoi lirimin, duke theksuar se është kryefamiljar dhe mban mbi supe përgjegjësi të mëdha.