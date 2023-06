Shihen shpeshherë bashkë, ja çfarë marrëdhënie ka Kiara me menaxheren e Luizit

Kiara Tito është një nga vajzat më të përfolura në shoëbizin shqiptar. Lidhja me Luiz Ejllin e ka vënë në qendër të mediave rozë, e çdo lëvizje e saj komentohet. Tashmë që ajo përfundoi xhirimet e ‘Kepi i Vip-ave’ është më e lirë, për të qëndruar pranë Luizit (kur ky i fundit ndodhet në Shqipëri e jo në koncerte).

Luizi është i angazhuar në projekte të ndryshme, si në muzikë dhe në filma, ndaj koha e kaluar me Kiarën është ajo që përbën interes për publikun. E të gjithë pyesin, si është marrëdhënia e Kiarës me kolegët e Luizit, e mbi të gjitha me menaxheren e tij, Petrinën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Epo kjo foto e postuar ditën e sotme nga Kiara i vë ‘kapakun’.

Ato shihen të qeshura e mesa duket sot kanë kaluar edhe ditën bashkë.

Pra, nuk ka vend për drama, Kiara dhe Petrina janë mike…që i duan më të mirën Luizit, njëra në aspektin profesional e tjetra në punët e zemrës.