Këto janë 4 fobitë që teknologjia mund t’ju shkaktojë pa e kuptuar
Teknologjia, përtej varësisë që krijon, ka ndikim të fortë edhe në shëndetin mendor, duke shkaktuar fobi specifike që ndonjëherë kalojnë pa u vënë re.
1. Nomofobia
Kjo është frika dhe ankthi i të qenit pa celular ose pa akses në të. Nëse ndiheni të stresuar kur nuk keni sinjal apo nuk mund ta përdorni telefonin tuaj, mund të jeni prekur nga kjo fobi.
2. Skopofobia
Është frika që dikush po ju vëzhgon. Për shkak të rrjeteve sociale dhe kamerave, disa njerëz zhvillojnë ndjesinë obsesive se janë nën vëzhgim të vazhdueshëm, gjë që mund të ndikojë seriozisht në mirëqenien e tyre.
3. Kiberfobia
Disa individë përjetojnë frikë dhe ankth nga kompjuterët dhe teknologjia në përgjithësi. Ata e shmangin përdorimin e pajisjeve teknologjike për shkak të kësaj frike, që i bën të izoluar dhe të ndihmuar dobët në epokën dixhitale.
4. Selfiephobia
Përkundër obsesionit të përgjithshëm për të bërë foto të vetes, ka njerëz që kanë një frikë të thellë nga vetëportretizimi. Ata shmangin fotografitë sepse ndihen keq për mënyrën si duken në to.
Këto fobi po bëhen gjithnjë e më të zakonshme, prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm për ndikimin e teknologjisë mbi shëndetin tonë mendor.