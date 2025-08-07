Rama njofton: Përfundojnë punimet për riparimin e asfaltit dhe sinjalistikën horizontale në Qafë Thanë
Kanë përfunduar punimet për riparimin e shtresave asfaltike dhe përmirësimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale në segmentin rrugor Qafë Thanë – Dogana Qafë Thanë. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore në një nga pikat kyçe të kalimit kufitar, duke lehtësuar qarkullimin dhe duke rritur sigurinë për drejtuesit e automjeteve.
Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale, ku theksoi rëndësinë e kësaj ndërhyrjeje për fluksin e trafikut dhe parandalimin e aksidenteve në zonën kufitare.
Punimet përfshinë riparimin e shtresave asfaltike që ishin dëmtuar, si dhe instalimin dhe përmirësimin e sinjalistikës horizontale (vija, shenja në rrugë) dhe vertikale (tabela dhe shenja rrugore). Këto masa synojnë t’i japin drejtuesve informacion të qartë dhe të reduktojnë rreziqet gjatë qarkullimit në këtë segment rrugor.
Qafë Thanë është një pikë strategjike për kalimin e automjeteve drejt vendit fqinj, dhe përmirësimet në infrastrukturë kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në lehtësimin e trafikut dhe mbrojtjen e jetës së përdoruesve të rrugës.
Rama shprehu bindjen se këto investime të vazhdueshme në rrugë janë të domosdoshme për zhvillimin e transportit dhe ekonomisë në Shqipëri.