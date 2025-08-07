LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dhunoi nënën e pajisur me urdhër mbrojtjeje, arrestohet 43-vjeçari në Dimal

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 10:28
Aktualitet

Dhunoi nënën e pajisur me urdhër mbrojtjeje, arrestohet

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Dimalit, ku një 43-vjeçar ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij, pavarësisht masave ligjore të mbrojtjes që ishin marrë më herët ndaj tij.

Burime zyrtare nga Policia e Beratit bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi D. V., banues në Vlorë. Sipas hetimeve paraprake, ai ka goditur nënën e tij pas një konflikti familjar, duke shkelur të gjitha detyrimet që i ishin vendosur nga autoritetet gjyqësore.

Policia e Dimalit ka ndërhyrë menjëherë dhe ka arrestuar autorin në flagrancë, ndërkohë që ndaj tij tashmë është regjistruar procedimi penal për veprën “Dhunë në familje”, parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat për hetime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion