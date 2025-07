Tërmeti në Kamchatka/ Rishfaqet profecia e Baba Vangës japoneze: a e parashikoi vërtet ajo cunamin

Në prill, ajo solli panik në Japoni; sot, profecia për një ngjarje katastrofike klimatike ka dalë në dritë. Shumë e shohin tërmetin e fuqishëm të regjistruar në Kamchatka dhe paralajmërimin për cunami që pasoi në pjesën më të madhe të Paqësorit, si një jehonë të parashikimeve të Ryo Tatsuki-t për fatin e botës në mangën e tij Watashi Ga Mita Mirai (“E ardhmja që shoh”).

Ish-artisti, vepra e të cilit u ribotua në vitin 2022, kishte “paralajmëruar” se një mega-cunami do të ndodhte në korrik 2025, duke cituar një nga ëndrrat e tij, të konsideruar “paralajmëruese” nga mijëra njerëz. Por a kishte të drejtë vërtet?

Në historinë e tij në libër komik, të quajtur “Baba Vanga japoneze” (sipas parashikuesit bullgar që vdiq në vitin 1996), Ryo Tatsuki pretendoi se kishte parë detin duke “vluar” në jug të Japonisë , duke e interpretuar atë si një shenjë të një shpërthimi vullkanik nënujor. Në ëndrrën e tij, qendra e cunamit ndodhej në një rajon në formë diamanti që lidhte Japoninë, Tajvanin, Indonezinë dhe Ishujt Mariana.

A e parashikoi vërtet Ryo Tatsuki cunamin? Tërmeti në Rusi shkaktoi me të vërtetë valë cunami që prekën Japoninë (veçanërisht Hokkaidon) dhe Ishujt Kuril. Megjithatë, pavarësisht sensacionalizmit të përcjellë nga miliona përdorues të internetit, profecia e supozuar e Ryo Tatsukit pikturoi një pamje mjaft të ndryshme. Së pari, data: Baba Vanga japoneze kishte parashikuar një katastrofë për 5 korrik 2025, jo më 30. Për më tepër, megjithëse historia u ringjall së fundmi, versioni i saj i parë daton që nga viti 1999.

Edhe duke pranuar se profecia iu afrua shumë datës së parashikuar, fakti mbetet se vetë Ryo Tatsuki i paralajmëroi lexuesit dhe përdoruesit kundër riprodhimit pa kritikë të përmbajtjes së veprave të saj, duke i inkurajuar të gjithë të “dëgjojnë ekspertët”.

Vetë ekspertët, përfshirë profesorët më të mirë në Universitetin e Tokios, i kanë hedhur poshtë parashikimet e Tatsukit si “jo-shkencore”, duke theksuar se tërmetet nuk mund të parashikohen me saktësi. Zyrtarët japonezë më parë i kishin kërkuar publikut të injoronte profecitë e mangakës , duke pretenduar se ato ishin plotësisht të privuara nga çdo bazë shkencore. Zhurma rreth parashikimit të cunamit të korrikut 2025 është rritur ndjeshëm në javët e fundit, duke çuar në “afatin e fundit”, duke i dhënë shkas njërit prej hashtagëve më viralë të vitit: #July5Disaster. Për më tepër, frika që rrjedh nga profecia ka çuar gjithashtu në një rënie prej 83% të rezervimeve të fluturimeve nga Hong Kongu në Japoni midis fundit të qershorit dhe fillimit të korrikut, si dhe në një rrëmujë të përgjithshme midis banorëve në zonat e përmendura në manga.

Një ish-autore mangash, Ryo Tatsuki u bë shpejt e famshme për profecitë që fuste në vizatimet e saj. Ajo ëndërroi për “katastrofën e 5 korrikut” në vitin 1976, fillimisht pa i kushtuar shumë vëmendje. Megjithatë, vizionet profetike u shumëfishuan, duke përfunduar në letër dhe duke përkuar me ngjarje që do të ndodhnin në të vërtetë. Në vitin 1992, për shembull, ajo tregoi një ëndërr në të cilën ishte në korridorin e një ndërtese, në fund të së cilës pa një portret të një gruaje bjonde që mbante një vajzë të vogël.

Emri i pikturës shkruhej “Diana”. Ryo më vonë do të theksonte se, saktësisht pesë vjet më vonë, në të njëjtën ditë, Princesha Diana u vra në një aksident me makinë në Paris. Në mënyrë të ngjashme, Tatsuki pretendoi se kishte parashikuar vdekjen e Freddie Mercury në vitin 1991 dhe, duke vazhduar me fatkeqësitë natyrore, tërmetin vdekjeprurës të Kobe në vitin 1995 dhe cunamin në Japoni në vitin 2011.