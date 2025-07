Nesër afati i fundit për lirimin vullnetar të hapësirave pranë akseve kombëtare! Më pas ndërhyn IKMT, masa ndëshkuese deri në kallëzim penal. Nesër afati i fundit për lirimin vullnetar të hapësirave pranë akseve kombëtare! Më pas ndërhyn IKMT, masa ndëshkuese deri në kallëzim penalFoto ilustruese

Nesër në 31 korrik, është afati i fundit për bizneset, të cilat duhet të lirojnë vullnetarisht hapësirat pranë akseve kombëtare dhe të respektojnë distancën 20 metra nga kanalet e rrugës.

Qeveria u kujton këtë afat të gjitha subjekteve private, të cilat e kanë marrë një paralajmërim nga IKMT-ja për të çliruar hapësirat e shkelura të sigurisë rrugore.

Pas këtij afati, në 1 gusht, do të nisin gjobat dhe ndërhyrja e IKMT, të cilat sikur rikthekson Kryeministri Edi Rama, do të nisin nga ata që refuzojë të zhvendosen. Masat ndëshkuese do të shkojnë deri në kallëzim penal.