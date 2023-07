Horoskopi, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

DASHI

Dita e martë do të jetë dita e duhur për t’u përpjekur të zgjidhni disa probleme parash. Mund të ketë ndonjë dilemë për shkak të bllokimit të punës, ose për të kapërcyer një problem të lindur nja dy vite më parë. Për fat të mirë, do të ndiheni të mbështetur me ndihmën e miqve ose njerëzve që ju duan.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 11 korrik 2023), me Hënën në shenjën tuaj do të fitoni më shumë forcë. Disa janë të pavendosur nëse do të rinovojnë apo jo një marrëveshje, të tjerë mund të mendojnë për lidhjen e një marrëveshjeje tjetër. Jeta ka ndryshuar që nga muaji i kaluar, të paktën pjesërisht. Dashuria duket se kënaq pak, por ka nga ata që kanë vendosur armëpushim me partnerin dhe nga ata që mendojnë se kanë humbur shumë vite të jetës së tyre si dhe ndjejnë një farë vetmie që rëndon mbi ta.

BINJAKËT

Saturni kundër sjell një ndjenjë të pasigurisë. Keni frikë se disa programe do të shkojnë keq. Megjithatë, ju tregoheni të guximshëm dhe të vendosur, aq sa fshihni frikën që keni. Ka ngadalësime të kontratave dhe marrëveshjeve, por kjo nuk është e gjitha.

GAFORRJA

Ju pret një ditë interesante, nuk jeni më të tensionuar dhe një përgjigje e mirë mund të mbërrijë në orët në vijim. Dashuria juaj është e luhatshme, madje mund të ndodhë që një ditë ta doni shumë një person dhe të ndiheni armiqësor një ditë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 11 korrik 2023), një ditë ngadalësimesh dhe vonesash, por nga data 13 korrik gjithçka do të rikuperohet. Sa më shumë të vazhdoni në punë, aq më shumë keni përgjegjësi dhe nevojë për të pohuar veten. Tashmë jeni takuar dhe do të përballeni me njerëz që e kanë zili atë që bëni.

VIRGJËRESHA

Hëna është e favorshme, Jupiteri është interesant. Po vijnë ditë kur mund të vazhdoni me të vërtetë shpejt për të zgjidhur një dilemë të lindur në të kaluarën shumë të afërt. Filloni të mendoni për planet e mëdha për vjeshtën dhe në funksion të asaj që do të jetë në 2024. Qiell interesant për dashurinë, ata që janë vetëm mbështeten te fati në vend që të kërkojnë një histori të re.

PESHORJA

Ditë e qetë, periudha ju forcon identitetin dhe sigurinë e brendshme. Ju duhet të ndiheni estetikisht bukur. Eksperiencat e muajve të fundit ju kanë lënduar nga njëra anë dhe ju kanë forcuar egon nga ana tjetër.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 11 korrik 2023), sapo keni përjetuar shumë tension. Ka mundësi që në punë të ndjeni nevojën për disa ndryshime. Pasiguritë që lindin për fajin e Jupiterit të kundërt, siguri të reja do të mbërrijnë me kalimin e kohës. Edhe në një nivel sentimental do të kishte nevojë për siguri. Lidhjet e reja sentimentale lindin përkohësisht, mosbesimi dominon skenën.

SHIGJETARI

Një ndryshim i madh po ndodh. Është një periudhë në të cilën njeriu ndryshon punë, grupe, role ose vendos të bëjë gjëra të ndryshme nga e kaluara. Në fund, do të jeni në gjendje të keni të drejtë për të gjithë.

BRICJAPI

Ju pret një qiell interesant. E diela dhe e hëna ishin ditë të rënda, ndaj duhet të heqim qafe një barrë dhe të fillojmë të mendojmë për një të ardhme që do të jetë e vlefshme, pritet një vjeshtë me energji të madhe.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e martë 11 korrik 2023), ju ndjeni njëfarë intolerance, nuk ju pëlqen të jetoni në kufizime dhe ky është një problem nëse keni përgjegjësi ose marrëveshje që nuk mund të mbyllen. Ka nga ata që, ndërsa duan një person, do të duan të lënë hapësirë ​​për të bërë takime, dhe ata që sapo janë kthyer nga një ndarje, në verë nuk do të kërkojnë një dashuri të detyrueshme.

PESHQIT

Hënë e mrekullueshme, Diell miqësor. Ju e adhuroni ndjenjën e dashurisë, i besoni fatit më shumë sesa nismave personale. Ka çifte të vjetra që kanë guxuar të thonë të vërteta që janë varrosur për një kohë të gjatë. Puna? Bizneset e reja nuk duhen nënvlerësuar.