FOTO/Duket si 20-vjeçare, mamaja se*si e portierit “çmend” rrjetin
Për Sherhan Kalmurza, nata e debutimin në fazën e grupit të “Champions”-it do të mbetet e paharrueshme.
Edhe pse pësoi pesë gola, ai kishte nderin të zbriste në fushë me ekipin e tij, Kairat Almaty, përballë gjigantëve të Real Madridit, skuadrës me më shumë tituj në historinë e Ligës së Kampioneve.
Por, përveç debutimit të tij, në qendër të vëmendjes përfundoi edhe nëna e portierit të ri 18-vjeçar. Saule Rabayeva, e cila është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe numëron afro 40 mijë ndjekës, u bë virale pasi shumë tifozë e ngatërruan me motrën e Sherhanit.
Komentet nuk munguan: “S’është e mundur të jetë nëna e tij”, “Duket aq e re, sikur të ishte 20 vjeç”, ishin disa prej reagimeve që pushtuan rrjetin.