Fati i tyre ndryshon, zbuloni 3 shenja të zodiakut do të përjetojnë lumturinë që nuk e kanë ndjerë prej vitesh
Nga 8 deri në 10 tetor, tre shenja të zodiakut do të ndiejnë gëzim që nuk e kanë përjetuar prej kohësh.
Nën ndikimin e tranzitit të Hënës nëpër Demi, ne kthehemi te natyra dhe kënaqësitë e thjeshta, dhe kjo bëhet çelësi për një ndjenjë të ripërtërirë lumturie.
Për këto tre shenja, momentet e vogla mirënjohjeje do të bëhen një urë drejt mirëqenies më të madhe.
Dashi
Për ju, qëndrimi i Hënës në Dem sjell një energji tokësore që forcon aftësinë tuaj për të ndjerë gëzim. Universi po ju kujton se nuk keni pse të prisni për raste të veçanta për të festuar jetën.
Do të shihni uljet dhe ngritjet tuaja dhe sukseset, si të mëdha ashtu edhe të vogla, dhe do të kuptoni se tashmë e meritoni gëzimin. Kjo është dita kur mund ta lini energjinë tuaj të brendshme t’ju udhëheqë dhe ta forconi përgjithmonë shpirtin tuaj për periudhën në vijim.
Luani
Lumturia të prek përmes një ndjenje pranimi të vetvetes dhe rëndësisë së dashurisë për veten. Nën ndikimin e Demit, do të ndihesh i qetë në lëkurën tënde dhe do të kuptosh sa e rëndësishme është të duash veten.
Do të ndihesh krenar dhe mirënjohës për atë që je. Gëzimi do të ketë një efekt stabilizues dhe do të forcojë shpirtin tënd. Mos hezito, lëre gëzimin të rrjedhë lirshëm.
Bricjapi
Për Bricjapët, kjo periudhë sjell një energji të qëndrueshme që lejon që gëzimi të rrjedhë natyrshëm. Nuk ndjeni nevojën të pretendoni, do të jeni të ndershëm me veten dhe të lumtur me atë që jeni.
Nga 8 deri më 10 tetor, prisni ndryshime pozitive në marrëdhëniet personale që do t’ju përmirësojnë humorin. Ky është momenti për të pranuar progresin që keni bërë dhe për të shijuar frytet e punës suaj. Lumturia kthehet në jetën tuaj, ju rizbuloni kënaqësinë në gjëra të thjeshta.